Patrick Bruel : quinze nouvelles femmes l’accusent de violences sexuelles

Une enquête de Mediapart révèle que quinze nouvelles femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles, dont sept pour des relations non consenties. Le chanteur nie les accusations, mais l’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les violences sexuelles en France.

Le média d’investigation français Mediapart a révélé ce jeudi que quinze nouvelles femmes mettent en cause Patrick Bruel dans une enquête portant sur des violences sexuelles présumées.

Selon Mediapart, sept d’entre elles, dont une mineure au moment des faits, affirment avoir subi des relations sexuelles non consenties. Cinq témoignages ont été transmis à la justice dans le cadre de la procédure actuellement en cours, tandis que deux autres avaient déjà été déposés dans une précédente enquête classée sans suite en 2020. Le chanteur conteste les accusations. Patrick Bruel rejette toute accusation de « contrainte » ou de « violence ».

Ses avocats, Maîtres Vincent Brengarth Ingrain et Rémi Lasek, évoquent auprès de Mediapart des récits « parfois contradictoires ou incohérents », estimant qu’ils ne résisteraient pas à « un véritable travail permettant la manifestation de la réalité ». Ils ajoutent également que le chanteur « a pu chercher à séduire souvent » et « a pu essuyer des refus parfois », mais assurent que lorsqu’une femme lui disait non, « il n’est jamais passé outre ».

Avant ces nouvelles révélations, 19 autres femmes avaient déjà témoigné contre Patrick Bruel pour des faits similaires de violences sexuelles présumées. L’enquête, ouverte en 2021, s’inscrit dans un contexte plus large de mobilisation contre les violences sexuelles en France, où plusieurs personnalités du milieu artistique et politique ont été mises en cause. Les avocats de Patrick Bruel soulignent que leur client a toujours respecté le consentement et dénoncent une « chasse aux sorcières » médiatique.

Cependant, les victimes insistent sur la nécessité d’une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur ces allégations. L’affaire suscite un débat intense sur la parole des victimes et la responsabilité des célébrités face à des accusations aussi graves. Les autorités judiciaires continuent de recueillir des témoignages et d’examiner les preuves pour déterminer si des poursuites doivent être engagées.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures sur la carrière de Patrick Bruel et sur la perception des violences sexuelles dans le milieu du spectacle. Les associations de défense des droits des femmes appellent à une prise en compte sérieuse de ces témoignages et à une justice impartiale. L’enquête se poursuit et pourrait s’étendre à d’autres cas similaires, mettant en lumière les mécanismes de pouvoir et d’impunité dans l’industrie du divertissement





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