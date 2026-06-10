Patrick Bruel Released on Bail After Being Charged with Sexual Offenses

Patrick Bruel, a French singer and actor, was released on bail after being charged with sexual offenses by four judges of instruction. He was accused of rape, attempted rape, sexual assault, and sexual harassment.

Patrick Bruel s'est retrouvé ce mercredi face à quatre juges d'instruction pendant plus de trois heures. Le chanteur a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Le juge des libertés a ensuite décidé de le remettre en liberté et de le placer sous contrôle judiciaire. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel s'est expliqué ce mercredi devant quatre juges d'instruction. L'interrogatoire a pris fin vers 21h30. Le chanteur a ensuite été présenté à un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre.

Un peu avant 22h30, ils ont fait entrer les journalistes dans la salle. Patrick Bruel a chuchoté avec ses avocats avant de se présenter debout devant le juge. Visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, le chanteur a été mis en examen pour « viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel ». Pour tous les autres faits, il est également placé sous le statut de témoin assisté.

Le juge des libertés a ajouté que les juges d'instruction qui l'ont entendu en fin de journée avaient placé l'artiste sous contrôle judiciaire, mais que le parquet avait saisi le juge des libertés afin de requérir un placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans. Le juge des libertés a finalement décidé de le remettre en liberté et de le placer sous contrôle judiciaire.

Le parquet avait indiqué ce mercredi matin avoir « requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes » présumées pour neuf faits s'échelonnant entre 2000 et 2019. Parmi les neuf victimes recensées par le parquet, quatre ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient fait précédemment l'objet d'un classement.

Karine Viseur figure parmi les neuf victimes. Elle avait porté plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles. Ce mercredi après-midi, TF1 révèle que Patrick Bruel a longuement été interrogé sur cette plainte, requalifiée en tentative de viol. À nouveau, le chanteur nie les accusations.

Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont également été « jointes au dossier de l'information judiciaire ». Cette jonction vise à vérifier si la prescription « est acquise » et permettre « de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel ». L'artiste a passé 48 heures en garde à vue, interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne





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