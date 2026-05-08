Patrick Bruel Visé par de Nouvelles Accusations en France

Le chanteur français Patrick Bruel est visé par de nouvelles accusations en France, avec quinze nouvelles femmes témoignant contre lui. Sept d'entre elles, dont une mineure, relatent des relations sexuelles non consenties.

Le chanteur français Patrick Bruel est visé par de nouvelles accusations en France. Quinze nouvelles femmes témoignent contre lui, comme le rapporte Mediapart. Sept d'entre elles, dont une mineure, relatent des relations sexuelles non consenties.

Il nie toute contrainte ou violence. Les témoignages se suivent et se ressemblent : 'J'étais face à un animal, la sueur au front', rapporte l'une des victimes présumées.

'Je me revois dans son lit, allongée sur le côté, en train de me faire sodomiser. Je ne suis pas dans mon corps J'étais sidérée, écœurée', détaille une autre. Plusieurs femmes racontent avoir été violées, voire droguées par Patrick Bruel.

Une de ces dernières, Eva, avait 16 ans au moment des faits présumés : 'J'ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l'heure, je te ramène !

' Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, je suis incapable de réaction', affirme la jeune femme. Au total, Mediapart a récolté quinze nouveaux témoignages pour des faits présumés qui se seraient déroulés entre 1991 et 2019. Sept femmes se sont manifestées auprès de la justice.

'C'est un tournant dans l'affaire Patrick Bruel. Cette affaire prend une nouvelle dimension avec la révélation de ces quinze nouveaux témoignages. Des techniciennes, des figurantes, des esthéticiennes, des kinés... Des femmes qui n'étaient pas dans la même position de notoriété et de pouvoir que lui et dans un rapport très asymétrique.

Beaucoup étaient très jeunes. Il y a un point commun : elles décrivent un homme qui ne se soucierait pas du consentement', explique Marine Turchi, journaliste d'investigation à Médiapart. Patrick Bruel est visé par trois enquêtes judiciaires à Bruxelles, à Saint-Malo et à Paris. Il reste présumé innocent et conteste toute contrainte ou violence.

En attendant, une pétition circule pour faire annuler sa tournée. 11.000 personnes l'ont signée. Marine Turchi ajoute qu'il y a beaucoup de collectifs féministes qui appellent à des rassemblements dans le cas où ses concerts ne seraient pas déprogrammés. Des rassemblements sont prévus prochainement. Sa tournée va être de toute évidence perturbée'.

En Belgique, deux concerts sont prévus en juin au Bastogne Summer Festival et en octobre à Forest National. Ils sont bel et bien maintenus. Mais le malaise est perceptible





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Bruel Sexual Harassment New Accusations New Testimonies Belgium Belgium Concerts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Standard vise une victoire à Sclessin pour confirmer son succèsAprès un résultat positif, le Standard se place en tête des play-offs Europe et souhaite désormais mettre fin à sa série sans victoire à domicile pour remotiver ses supporters.

Read more »

Francis Amuzu change de sélection : il vise désormais le Mondial avec une équipe africaineFrancis Amuzu va peut-être vivre l’un des plus grands moments de sa carrière. L’ancien ailier d’Anderlecht a été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale du Ghana, a annoncé mercredi la Fédération ghanéenne de football.

Read more »

Patrick Bruel : quinze nouvelles femmes l’accusent de violences sexuellesUne enquête de Mediapart révèle que quinze nouvelles femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles, dont sept pour des relations non consenties. Le chanteur nie les accusations, mais l’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les violences sexuelles en France.

Read more »

France vs Belgium: Why 8 May is a holiday in France but not in BelgiumExplains the difference in the commemoration of the end of World War II in France and Belgium, and the reasons behind the holiday in France but not in Belgium.

Read more »