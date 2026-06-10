Patrick Bruin présenté à la justice pour viols et agressions sexuelles

Le chanteur Patrick Bruin est mis en examen pour une série de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles présumées. Après une garde à vue, il est présenté aux juges d'instruction qui décident de son sort, entre détention provisoire ou contrôle judiciaire strict.

Patrick Bruin , populaire chanteur français, fait l'objet d'une procédure judiciaire majeure après que plusieurs femmes ont porté plainte pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

Le mercredi après‑midi, il a été présenté à quatre juges d'instruction à Nanterre afin de statuer sur sa mise en examen. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire, estimant la gravité des faits remontant entre l'an 2000 et 2019. Parmi les neuf victimes identifiées, quatre ont constitué partie civile, dont Karine Viseur, attachée de presse belge qui accuse le chanteur depuis 2010 de viol et d'agression sexuelle.

Lors de son interrogatoire, Bruin a nié les faits, affirmant se souvenir de sa venue à Bruxelles et de la discussion qui s'en est suivie, mais qu'il n'a jamais agressé la femme. L'audition, qui a débuté aux environs de dix‑huit heures après un retard lié à la lecture du dossier par la défense, a duré plusieurs heures.

Les juges d'instruction disposent de deux solutions : placer le chanteur en détention provisoire, ce qui semble peu probable selon l'enquête du fait de l'absence de risque de récidive, ou le libérer sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de contact avec les victimes et interdiction de quitter le territoire français. Après la décision des juges, Bruin sera présenté devant un juge des libertés et de la détention, qui tranchera sur une éventuelle incarcération, les débats devant ce magistrat devant rester confidentiels selon la demande du parquet.

En parallèle, le parquet a indiqué que treize autres personnes, dénonçant des faits similaires entre 1992 et 2008, avaient été jointes au dossier, bien que ces affaires soient désormais prescrites. L'affaire a suscité une vive attention médiatique, le chanteur étant régulièrement interrogé par les médias, notamment TF1, qui a détaillé la requalification de la plainte de Viseur en tentative de viol.

Malgré le contexte dramatique, Bruin a déclaré aux forces de l'ordre qu'il se souvenait bien de son passage à Bruxelles, mais qu'il n'avait jamais commis d'agression. La procédure judiciaire se poursuit, sous le regard scrutateur du public, alors que le chanteur voit sa carrière et sa réputation profondément affectées par ces accusations graves





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