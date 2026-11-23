Le président du PS Paul Magnette accuse le gouvernement De Wever de peser sur les travailleurs. Il s'aligne sur Vooruit pour exiger une refonte fiscale majeure face à la crise.

Paul Magnette, le président du Parti Socialiste, a formulé lundi une critique sans précédent à l'encontre du gouvernement fédéral dirigé par Bart De Wever. Dans le contexte d'une crise budgétaire profonde qui secoue le pays, le dirigeant socialiste a publiquement exprimé son soutien à son partenaire de coalition, le parti Vooruit. Cette déclaration marque un tournant dans les relations au sein de l'exécutif, révélant des fractures sérieuses sur la manière de résoudre les déséquilibres financiers de l'État belge.

Critique des efforts imposés aux travailleurs

Paul Magnette a dénoncé avec virulence les mesures actuelles, les qualifiant d'injustes envers les catégories les plus vulnérables de la population. Il a affirmé que le gouvernement avait déjà suffisamment " fait les poches des pensionnés et des travailleurs ". Selon lui, la charge fiscale actuelle repose essentiellement sur ces deux groupes, alors que les multinationales et les grandes fortunes restent épargnées. Cette prise de position s'inscrit dans une volonté de rééquilibrer la contribution de chacun au financement des services publics et de la sécurité sociale.

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Appel à une refonte fiscale ambitieuse

Lors de son intervention, le chef du PS a appelé explicitement à faire contribuer davantage les grandes entreprises et les hauts patrimoines. Il a soutenu les propositions de Vooruit, considérant que les alternatives actuelles sont insuffisantes pour combler le trou dans le budget. Paul Magnette a souligné la nécessité d'une véritable révolution fiscale pour éviter que le poids de la dette ne continue de reposer sur les épaules des salariés et des retraités. Cette position aligne le PS sur une stratégie de redistribution plus équitable, rejetant les coupes budgétaires traditionnelles.

Tensions internes au sein de l'exécutif

Cette critique publique intervient dans un climat tendu au sein du gouvernement fédéral, où l'ambiance est décrite comme " très mauvaise ". Les rapports entre les différents partenaires de coalition sont au plus bas, certains analystes suggérant même que le ministre Frank Vandenbroucke est devenu personnellement l'ennemi public numéro un au sein de l'exécutif. La relation entre Bart De Wever et les partis socialistes est également au plus bas, Paul Magnette ayant qualifié la situation de " pire jour " pour la stabilité gouvernementale. Ces tensions compromettent la capacité de l'équipe au pouvoir à mettre en œuvre des réformes structurelles nécessaires.

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Scénarios de sortie de crise et délais

Face à cette impasse politique, le roi a prorogé les pouvoirs de Bart De Wever, lui accordant plus de temps pour tenter de trouver un accord. Cependant, le premier ministre a annoncé une date limite précise qui marquera la fin de son gouvernement si aucun consensus n'est trouvé d'ici là. Martin Buxant, membre clé de la négociation, a dévoilé trois scénarios possibles pour gérer cette situation critique. Ces perspectives incluent la formation d'un gouvernement de transition, des élections anticipées, ou une résolution rapide mais difficile des désaccords budgétaires. Le pays se trouve ainsi à un moment charnière de son histoire politique récente.

Impact sur la stabilité politique et sociale

La crise actuelle ne se limite pas aux débats parlementaires, elle a également provoqué des mouvements sociaux importants. Des manifestations nationales ont rassemblé entre 50.000 et 70.000 personnes dans les rues de Bruxelles, avec des affrontements signalés entre manifestants et policiers à la gare du Midi. Ces événements illustrent l'ampleur du mécontentement populaire face à la gestion de la crise et aux propositions politiques en jeu. La combinaison des tensions politiques internes et de l'agitation sociale place le gouvernement dans une position de grande précarité, rendant toute solution politique d'autant plus urgente et complexe à mettre en œuvre pour les acteurs en présence.