De retour du Congrès progressiste mondial de Barcelone, Paul Magnette appelle à une réponse unie de la gauche face à l'influence de Donald Trump et fustige la gestion économique du gouvernement belge.

Lors de son passage sur le plateau du RTL info 19h, Paul Magnette , président du Parti Socialiste, a partagé les enseignements tirés de sa participation au premier Congrès progressiste mondial organisé à Barcelone. Cet événement d'envergure internationale a rassemblé des leaders de gauche issus de divers horizons afin de définir une stratégie commune pour endiguer la progression des idéologies de droite et d'extrême droite. Selon le dirigeant socialiste, la figure de Donald Trump est devenue une référence centrale pour ces courants politiques à travers le globe. Il a souligné que cette tendance à l'imitation se manifeste également au sein de la sphère politique belge, où certains acteurs tentent de calquer les méthodes populistes observées outre-Atlantique. Pour Paul Magnette , cette influence représente un danger pour la stabilité démocratique et la cohésion sociale, nécessitant une réponse collective structurée et un retour aux valeurs fondamentales de solidarité.

Abordant la situation géopolitique actuelle, le président du PS a exprimé une position ferme concernant les tensions impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Il a insisté sur le fait que la Belgique doit absolument éviter toute implication directe ou indirecte dans ce conflit, sous peine de devenir complice de manœuvres qu'il juge fondamentalement illégales. Il a particulièrement dénoncé les récentes déclarations belliqueuses de Donald Trump, notamment ses menaces proférées à l'encontre de la civilisation iranienne, des propos qu'il qualifie de totalement inédits et inacceptables dans la bouche d'un président américain. En parallèle, il a rappelé les conséquences économiques immédiates pour les ménages belges, notant que chaque escalade militaire menée par les puissances internationales entraîne invariablement une hausse brutale des prix des carburants chez nous, pesant lourdement sur le portefeuille des citoyens.

En guise d'alternative politique, Paul Magnette a vivement plaidé pour une inspiration puisée dans le modèle espagnol porté par Pedro Sanchez. Il a mis en avant les succès économiques de l'Espagne, marqués par une création massive d'emplois et un investissement massif dans la transition écologique, tout en protégeant activement le pouvoir d'achat des citoyens. À l'opposé, il a dressé un bilan très critique de la politique menée par le gouvernement belge, fustigeant des mesures comme le double saut d'index qui, selon lui, appauvrissent durablement les travailleurs. Il a tenu à souligner que les premières victimes de ces décisions budgétaires austères ne sont pas les grandes entreprises, mais bien les petits indépendants, les commerçants locaux et les PME, qui constituent pourtant le tissu économique essentiel de la Belgique. Pour lui, le contraste entre la dynamique espagnole et l'inertie belge démontre la nécessité d'un changement profond de cap politique.





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