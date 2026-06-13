Paul Seixas affronte blessures graves après une septième étape épuisante du Tour Auvergne Rhône Alpes

Le coureur français Paul Seixas termine la septième manche du Tour Auvergne Rhône Alpes avec le maillot déchiré, le cuissard ensanglanté et plusieurs contusions. Malgré un retard de 1 minute 21, il conserve la sixième place au classement général et garde espoir d'un renversement lors de la finale du dimanche. Les médecins évaluent ses blessures tandis que son équipe prépare un plan de récupération pour la dernière ascension du Plateau de Solaison.

Paul Seixas a franchi la ligne d'arrivée de la septième manche du Tour Auvergne Rhône Alpes dans un état quasi dramatique. Le maillot et le cuissard étaient déchirés, tachés de sang, et le coureur présentait plusieurs contusions à la jambe, au coude et à la hanche droite.

L'effort fourni était d'une telle intensité que, dès la foulée finale, il s'est effondré, visiblement vidé, à peine une minute et vingt‑une secondes derrière le vainqueur du jour. Un membre du staff l'a rapidement soutenu, le maintenant au sol quelques secondes avant que Paul ne parvienne à se relever, seulement pour être happé dans les bras de sa famille qui l'attendait au sommet d'une ascension particulièrement ardue.

Cette scène poignante a marqué les spectateurs, rappelant la brutalité et la beauté du cyclisme de montagne, où la performance physique côtoie la vulnérabilité humaine. Les conséquences de cette chevauchée restent à précisément déterminer. Les médecins du peloton n'ont pas encore communiqué le diagnostic exact, mais les multiples blessures visibles laissent entrevoir un risque de retrait ou d'ajustement du programme d'entraînement avant la dernière étape du Tour prévue dimanche.

Pour l'instant, Paul Seixas occupe la sixième place au classement général, à une minute cinquante‑quatre du leader, un écart qui, bien que respectable, impose une réflexion stratégique approfondie. L'équipe Decathlon CMA CGM analyse les données de la course, quantifiant l'impact de la fatigue et des traumatismes subis, afin d'élaborer un plan de récupération optimal qui maximiserait les chances d'une performance décisive lors de la finale qui conduira les coureurs jusqu'au Plateau de Solaison.

Le dimanche à venir s'annonce comme le théâtre d'un possible revirement. Les spécialistes prévoient une météo clémente, mais la montée finale demeure redoutable, exigeant un mélange d'endurance, de puissance et de tactique. Si Paul Seixas parvient à se rétablir suffisamment, il pourra exploiter le secteur de la dernière étape pour réduire son retard et potentiellement menacer les premiers du classement.

Le public, déjà sensibilisé à la bravoure du coureur, attend avec impatience de voir s'il saura transformer cette épreuve physique en une performance mémorable. En attendant, les bulletins sportifs quotidien continuent d'informer les passionnés vers 11h30, tandis que les newsletters flash promettent d'alerter les abonnés dès qu'un événement majeur surgit sur la scène du sport.





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