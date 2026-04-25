Paul Seixas défie Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège

Le jeune prodige français Paul Seixas, vainqueur surprise de la Flèche Wallonne, s'apprête à défier le double champion du monde Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, promettant un duel captivant pour la doyenne des cinq Monuments.

La doyenne des cinq Monument s, Liège-Bastogne-Liège , s'apprête à vivre une année exceptionnelle avec l'émergence fulgurante de Paul Seixas , un jeune prodige de 19 ans qui redéfinit les limites de son sport.

Le jeune coureur français de l'équipe Decathlon CMA CGM a créé la sensation mercredi en remportant la Flèche Wallonne dès sa première participation, une course réputée pour exiger une longue période d'apprentissage et d'adaptation. Cette victoire inattendue lui permet de succéder à Tadej Pogacar, qui avait lui-même nécessité quatre tentatives pour finalement triompher sur le redoutable mur de Huy.

La manière dont Seixas a dominé ses concurrents alimente déjà l'attente pour le grand rendez-vous de dimanche, le dernier acte de la saison des classiques, où Pogacar ambitionne de décrocher un 13e Monument. Liège-Bastogne-Liège promet un affrontement captivant entre trois figures majeures du cyclisme : Remco Evenepoel, vainqueur en 2022 et 2023, Tadej Pogacar, lauréat en 2021, 2024 et 2025, et le nouveau venu, Paul Seixas, qui disputera sa première course sur ce parcours qu'il avait déjà conquis chez les juniors en 2024.

Cependant, les performances récentes de Seixas, notamment son impressionnante démonstration en solitaire lors du Tour du Pays basque, suscitent des interrogations quant à la possibilité d'un duel plus direct entre le Français et le Slovène. La question se pose de savoir si le jeune Lyonnais est déjà capable de rivaliser avec le double champion du monde sur un terrain vallonné qui convient parfaitement aux deux coureurs.

Sera-t-il en mesure de suivre le rythme effréné de Pogacar et Evenepoel dans la côte de la Redoute, située à 34 kilomètres de l'arrivée, un lieu où les deux champions ont fait la différence ces dernières années ? Interrogé mardi sur ses chances de battre Pogacar dimanche, Seixas a affiché une modestie exemplaire : 'Cette question est folle. Nous parlons peut-être du meilleur coureur de tous les temps. Pour l'instant, je ne pense pas avoir le niveau pour le battre.

Bien sûr, j'essaie d'être le meilleur ou l'un des meilleurs, mais il faut travailler et ensuite le prouver en course. Et après, on peut parler.

' Cette réponse témoigne de la conscience que Seixas a de la stature de son adversaire. Pour l'heure, les statistiques parlent en faveur de Pogacar. Les deux hommes se sont affrontés à quatre reprises sur des courses d'un jour, et à chaque fois, le Slovène a pris l'ascendant : aux Championnats du monde (1er contre 13e), aux Championnats d'Europe (1er contre 3e), au Tour de Lombardie (1er contre 7e) fin 2025 et aux Strade Bianche (1er contre 2e) en mars.

Malgré cette domination passée, l'ascension fulgurante de Seixas injecte une dose d'incertitude et d'excitation dans cette édition de Liège-Bastogne-Liège, promettant un spectacle inoubliable pour les amateurs de cyclisme. La capacité de Seixas à confirmer ses récentes performances et à s'adapter aux exigences spécifiques de ce Monument sera déterminante pour son avenir dans le monde du cyclisme professionnel. L'enjeu est de taille pour le jeune prodige, qui a l'opportunité de s'inscrire durablement dans l'histoire de ce sport





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