Paul Seixas enchaîne : une nouvelle victoire au Pays basque et une avance conséquente

Paul Seixas continue sa domination au Pays basque, remportant une nouvelle étape et consolidant son avance au classement général. Le coureur français est en excellente forme, et vise la victoire finale.

Trois étapes en cinq jours, et Paul Seixas continue d'impressionner au Pays basque. Sa domination est sans partage, le coureur français consolidant son emprise sur le classement général et tous les classements annexes, notamment celui des points, des jeunes et des grimpeurs. L'ascension de l'Izua, l'une des huit côtes répertoriées sur le parcours, a été le théâtre d'une échappée décisive.

À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le duo formé par Seixas et Lipowitz s'est détaché du groupe de poursuivants, creusant l'écart avec une efficacité redoutable. Cian Uijtdebroeks, pourtant présent dans ce groupe, n'a pu empêcher l'offensive des deux hommes de tête. La collaboration entre Seixas et Lipowitz a permis d'accroître l'avance, rendant difficile la réaction des autres concurrents. L'ascension a mis en lumière la force et la détermination de Seixas, confirmant son statut de favori. La tactique de course de Lipowitz, qui a tenté d'épuiser son rival français dans le dernier kilomètre, n'a finalement pas porté ses fruits. Malgré les efforts déployés pour distancer Seixas, ce dernier a fait preuve d'une grande résistance, conservant toute son énergie pour le sprint final. \Dans la dernière ligne droite, Paul Seixas a fait parler sa vélocité, s'imposant avec autorité et remportant ainsi sa cinquième victoire en seulement douze jours de compétition en 2026. Cette performance exceptionnelle souligne la remarquable forme physique et la maîtrise tactique du coureur. L'allure et la gestion de la course de Seixas ont été impeccables, lui permettant de résister aux attaques de ses adversaires et de s'assurer une victoire précieuse. Au classement général, l'avance de Seixas sur son principal poursuivant est désormais de 2 minutes et 30 secondes, un écart significatif qui lui donne une position très favorable pour la victoire finale. Primoz Roglic, quant à lui, accuse un retard de près de 4 minutes, ce qui témoigne de la performance impressionnante de Seixas. Cian Uijtdebroeks, malgré sa onzième place lors de cette étape, réussit à remonter au septième rang du classement général, ce qui montre sa persévérance et sa capacité à se battre. \Le prodige de Decathlon CMA-CGM, Seixas, se rapproche ainsi un peu plus de la victoire finale au Pays basque, un événement attendu par les fans français depuis longtemps. La perspective de voir un Français remporter une course par étapes du World Tour est particulièrement excitante. La dernière victoire française dans une telle compétition remonte à 2007, lorsque Christophe Moreau avait triomphé au Critérium du Dauphiné. La pression est donc grande sur Seixas, mais sa performance jusqu'à présent indique qu'il est capable de relever ce défi. Ce samedi, une dernière étape attend les coureurs. Le parcours, long de 135,2 kilomètres, présentera un dénivelé positif de plus de 3000 mètres, entre Goizpe-Antzuola et Bergara. Cette dernière étape promet d'être exigeante et pourrait réserver des surprises, mais Paul Seixas semble être en excellente position pour remporter la victoire finale, confirmant ainsi son statut de leader incontesté





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