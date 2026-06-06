Paus Leo's Third Major Trip to Spain

Pope Leo is embarking on his third major trip as Pope, following visits to Israel and Lebanon and four African countries. His journey through Spain, which will span from Madrid to Barcelona and the Canary Islands, is less strategic and symbolic than his previous trips. The Pope will meet with the Spanish royal family, the government, and various other dignitaries. He will also hold speeches, masses, and visits to football stadiums in a country deeply rooted in Christian tradition. Leo will also address the challenges of secularization and the decline of faith in Spain, and will emphasize the importance of dialogue, migration, and respect between different traditions and beliefs. The Pope's visit to Spain can be seen as a source of encouragement for European Catholics, who are facing secularization and a decline in faith. Leo aims to demonstrate that the Church's efforts are worthwhile and that the Spanish people can be counted on. Leo will also visit a homeless shelter, hold masses on two large plazas, and attend a speech at the Santiago Bernabeu stadium, the home of Real Madrid. Leo will also visit a prison and the Benedictine Monastery of Montserrat, outside the city. Leo will conclude his trip by appearing at the iconic Sagrada Familia basilica, where he will bless the 'Torre de Jesús', exactly 100 years after the death of architect Antoni Gaudí. Leo will also visit harbors in Gran Canaria and Tenerife, with a focus on migration, a theme that Leo has inherited from his predecessor Francis and which he is particularly concerned about. Leo's visit to Spain is expected to be a great success, not far from his Vatican, with his recently published encyclical 'Magnifica humanitas' as a basis for many of his texts and themes. Leo will also focus on the role of young people in the digital transformation and AI era, as well as his traditional message of peace and tolerance.

Paus Leo is klaar voor zijn derde grote reis als paus, na Israël en Libanon en vier landen in Afrika, wacht nu Spanje. Vanaf vandaag tot volgende week zaterdag is de paus er op doorreis, goed voor 2.500 kilometer transport door het land.

Van Madrid over Barcelona naar de Canarische eilanden. Het is een minder strategische of symbolische reis dan de twee vorige, het is meer een bezoek aan een traditioneel zeer katholieke medestander, die maar al te graag de paus op bezoek wil. Leo zal veel mensen zien, veel speechen, veel preken en voetbalstadions vullen in een land dat -zegt het Vaticaan- ‘diep doordrongen is van de christelijke traditie’.

Ook ‘een land dat in de middeleeuwen diende als laboratorium voor dialoog tussen verschillende culturen’. Dus wees maar zeker dat Leo het erover zal hebben: de kracht van het geloof, de kracht van Jezus, dialoog en migratie en het belang van overleg en respect tussen verschillende tradities en overtuigingen. Dit bezoek kan je ook zien als een hart onder de riem voor de Europese katholieken: overal in Europa, ja, ook in Spanje, is er ontkerkelijking en gaat het geloof achteruit.

Leo wil met zijn bezoek tonen dat het allemaal zin heeft en dat de Kerk rekent op de Spanjaarden. De ouderen, maar zeker ook de jongeren, die hij wil enthousiasmeren. Eerst bezoekt Leo Madrid, waar hij de koninklijke familie en de regering zal ontmoeten, hij bezoekt het parlement en hij zal spreken in het Santiago Bernabeu-stadion (de thuisplek van Real Madrid). Ook een daklozentehuis staat op het programma, in de geest van een ‘Kerk voor de armen’.

Op twee grote pleinen leidt hij gebedsdiensten. In Barcelona is Leo in de oude kathedraal in het stadscentrum en hij spreekt dinsdag in het oude olympisch stadion, wat tijdelijk ook de thuis is geweest van die andere grote club, FC Barcelona. Woensdag lijkt wel het zwaartepunt van de reis te worden: een bezoek aan een gevangenis en hij gaat langs in het historische benedictijnenklooster van Montserrat, buiten de stad.

Om dan terug te keren en te verschijnen in de iconische Sagrada Familia, waar hij de ‘toren van Jezus’ zal inzegenen, exact 100 jaar na de sterfdatum van Antonin Gaudí, de architect van de wellicht meest spectaculaire basiliek van de wereld, die zo goed als volledig is afgewerkt, na meer dan eeuw lang bouwen. Die toren is de hoogste toren van het bouwwerk en steekt 172,5 meter boven de grond uit, daarmee wordt de Sagrada dan ook de hoogste kerk van de wereld.

In 2010 wijdde paus Benedictus XVI de modernistische kerk al in als basiliek, nu plaats Leo ook zijn accent op de Kerk, bijna letterlijk. En nog geen klein beetje. De dagen erna bezoekt Leo havens in Gran Canaria en in Tenerife. Dat heeft natuurlijk te maken met migratie, een thema dat Leo heeft overgeërfd van zijn voorganger Franciscus en waar hij zich zeer op richt.

Het wordt in Spanje wellicht één grote triomftocht voor Leo, niet eens zo heel ver van zijn Vaticaan, met zijn pas gepubliceerde encycliek ‘Magnifica humanitas’ onder de arm, als basis voor veel van zijn teksten en thema’s. Met oog op de christelijke samenleving in tijden van digitale transformatie en AI, én met de rol van de jongeren daarin, naast zijn klassieke boodschap van vrede en verdraagzaamheid.

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