Paus Leo XIV's eerste encycliek over de bescherming van de mens in het tijdperk van artificiële intelligentie

Paus Leo XIV heeft zijn eerste encycliek gepresenteerd, waarin hij de impact van artificiële intelligentie (AI) op de samenleving bespreekt en richtlijnen geeft voor het behoud van menselijkheid in het tijdperk van AI. De encycliek is een belangrijk document van de paus en heeft mogelijk grote invloed op de Kerk en de samenleving.

Paus Leo XIV woonde de presentatie van de encycliek in eigen persoon bij. Eerder pausen waren niet aanwezig bij de voorstelling van hun encyclieken. Paus Leo XIV roept in zijn eerste encycliek op om artificiële intelligentie (AI) te 'ontwapenen' om te voorkomen dat AI de mens gaat overheersen en om de kloof tussen 'degenen die erbij horen en degenen die buitengesloten worden' te verkleinen.

Hij beschrijft de kern van zijn encycliek 'Magnifica humanitas' als volgt: 'De mensheid, door God in al haar grootsheid geschapen, staat vandaag voor een cruciale keuze: ofwel een nieuwe Toren van Babel bouwen, ofwel de stad bouwen waarin God en de mensheid samenleven'. De encycliek werd vandaag voorgesteld in het Vaticaan in aanwezigheid van paus Leo XIV zelf. Het is een primeur, want nooit eerder woonde een paus in eigen persoon de presentatie bij van een encycliek die hij schreef.

De ondertitel van de encycliek luidt: 'Over het behoud van menselijkheid in het tijdperk van artificiële intelligentie'. AI, dus. Een encycliek is een officieel document van de paus waarin hij zijn visie geeft op een thema dat volgens hem grote prioriteit heeft. Dikwijls gaat dat over maatschappelijke onderwerpen zoals armoede, vrede en milieu, gekoppeld aan geloof en moraal.

Met een encycliek geeft de paus richtlijnen over hoe de Kerk naar iets moet kijken, hoe gelovigen met bepaalde situaties moeten omgaan. Encyclieken hebben vaak een grote invloed. Leo XIV heeft aangegeven dat de impact van AI op de samenleving een belangrijk thema voor hem is. Hij heeft al gewaarschuwd voor de uitdagingen die AI met zich meebrengt, voor veiligheid, voor het milieu, voor menselijke waardigheid en voor sociale rechtvaardigheid.

Het is voor hem de belangrijkste sociale uitdaging van onze tijd, en daar wil de paus met zijn encycliek een antwoord op bieden. Leo XIV treedt bewust in de voetsporen van Leo XIII, de paus die eind 19e eeuw met 'Rerum novarum' de krijtlijnen voor de sociale leer van de katholieke kerk vastlegde. Alle volgende pausen hebben die sociale leer verder verfijnd, en daar wil Leo XIV toe bijdragen.

Leo XIV heeft ook de titel van zijn encycliek bewust gekozen, want Leo XIII had 'Magnifica humanitas' als ondertitel voor zijn beroemde encycliek 'Rerum novarum'. Leo XIV heeft zijn encycliek ondertekend op 15 mei, exact 135 jaar na de ondertekening van 'Rerum novarum' in 1891. Leo XIV beschrijft in zijn tekst heel wat sociale domeinen die door artificiële intelligentie fundamenteel veranderen: werk, onderwijs, gezondheidszorg, democratie, vrijheid, oorlogsvoering en migratie, om er maar een paar te noemen.

Zo zegt hij dat de digitale revolutie de aard van conflicten verandert.

'AI leidt sneller tot conflicten en maakt ze onpersoonlijker', klinkt het. Er groeit een machtscultuur die oorlog normaliseert





