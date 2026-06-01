Payflip rend public le salaire de sa PDG et relance le débat sur la transparence salariale en Belgique

Une entreprise technologique belge affiche le salaire de sa CEO sur un panneau géant, suscitant des discussions sur la transparence des rémunérations, tandis que l'UE impose de nouvelles règles que la Belgique n'a pas encore transposées.

Souhaitez-vous savoir ce que gagne un collègue ? Les employés de Payflip le savent déjà. Et depuis peu, toute la Belgique flamande connaît le salaire brut de leur PDG, grâce à un énorme panneau publicitaire.

L'Union européenne souhaite également plus de transparence salariale. À partir du 7 juin, les employés devraient en avoir davantage le droit, bien que la Belgique ne soit pas encore prête à appliquer pleinement les nouvelles règles. 10 000 euros brut. C'est le salaire de Maura Nachtergaele, PDG de la société technologique Payflip. Elle n'est pas seulement transparente avec son personnel sur sa propre rémunération.

Depuis peu, un énorme panneau publicitaire à Anvers arbore également sa photo et ce montant. Nous rendons ainsi clair que le salaire n'est pas une question de négociation ou de flatterie, mais de contenu, explique Nachtergaele. Selon l'entreprise, la campagne doit lancer le débat sur la transparence salariale. En effet, de nombreux Belges éprouvent encore une certaine réticence à parler de leurs revenus.

Aujourd'hui, nous parlons encore de salaire comme nos parents parlaient du sexe : mal à l'aise, en chuchotant et en s'excusant, déclare Nachtergaele. Seulement 32,3 % des entreprises en Flandre communiquent aujourd'hui de manière transparente sur les salaires.

De plus, près de deux tiers des employeurs (61,7 %) déclarent que l'argent reste un tabou au sein de l'organisation. L'Union européenne veut changer cela. C'est pourquoi elle a instauré une obligation qui encourage les entreprises à communiquer de manière plus transparente sur les fourchettes salariales pour les postes. Les employés doivent pouvoir savoir ce que gagnent au minimum et au maximum les collègues qui effectuent le même travail.

En tant que collaborateur, vous ne connaîtrez donc pas le salaire exact d'un autre collaborateur, explique Mieke Hendrickx de Partena Professional. Les entreprises doivent cependant toujours pouvoir motiver pourquoi deux employés occupant la même fonction sont rémunérés différemment. Vous pouvez avoir des différences mutuelles basées sur des critères objectifs, tels que l'âge, le diplôme et l'ancienneté. Tout le monde ne peut jamais avoir le même salaire, mais en tant qu'employeur, vous devez pouvoir l'expliquer.

La transparence salariale est depuis longtemps à l'agenda européen. Avec cette mesure, l'UE souhaite surtout réduire davantage l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Les employeurs devront rendre visibles les différences de salaire entre les hommes et les femmes et, lorsque ces différences sont trop importantes, prendre des mesures pour combler l'écart. Normalement, la mesure devrait entrer en vigueur le 7 juin.

La Belgique n'est cependant pas encore prête à transposer la directive européenne en droit national. Cela s'explique notamment par le fait qu'il subsiste encore de nombreuses questions sur la mise en œuvre pratique. Par exemple, il n'est toujours pas clair si les employeurs doivent communiquer proactivement sur les salaires ou seulement lorsque les employés le demandent eux-mêmes. Il faut donc encore attendre un peu pour une mise en œuvre chez nous.

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