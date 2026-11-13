Pays-Bas écrasent la Grèce 7-0 et dominent le Groupe 2

Dominés 7-0 par les Pays-Bas, les Grecs voient leur qualification compromise. Les Néerlandais s'isolent en tête du groupe 2 de la Ligue des Nations avec 11 points.

Les Pays-Bas ont dominé le groupe 2 de la Ligue des Nations en écrasant la Grèce par le score fleuve de 7-0 lors de la soirée du vendredi. Cette large victoire permet aux Néerlandais de s'installer seuls en tête de leur groupe avec un total de 11 points. Le match, joué au Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, s'annonçait comme une rencontre décisive pour les deux formations en lice.

Dominion néerlandaise rapide

Avant ce choc, les Pays-Bas et la Grèce étaient à égalité parfaite avec 8 points chacun sur douze possibles après quatre journées. Les Allemands, qui affrontaient la Serbie en parallèle, occupaient la troisième place avec trois points de moins. Cette rencontre tournait à la Bérézina pour les Grecs dès le début de la partie. Les Néerlandais menaient déjà 3-0 après seulement dix-huit minutes de jeu. Ils ont rejoint les vestiaires avec une avance confortable de cinq buts.

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Un score historique et unique

Deux buts supplémentaires ont été inscrits par les Pays-Bas lors de la seconde période pour porter le score à sept zéro. Ce résultat égale les trois plus grandes claques de l'histoire de la Ligue des Nations. L'Allemagne avait battu la Bosnie-Herzégovine 7-0 le 16 novembre 2024. Saint-Marin s'était incliné 0-7 face à la Finlande le 26 septembre 2026. La Croaté avait également perdu 0-7 contre l'Angleterre le 3 octobre 2026.

Le seul moment positif pour la Grèce

Le défenseur médian grec de 25 ans sera probablement le seul joueur grec à conserver un souvenir positif de cette rencontre catastrophique. Il a eu droit à sa première apparition en équipe nationale en entrant en jeu à la soixante-treizième minute. À ce moment-là, le score était déjà largement acquis en faveur des Néerlandais. Cet épisode isolé ne sauve pas la performance globale de l'équipe grecque lors de cette défaite cuisante.

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Qualification et matchs décisifs à venir

Les Grecs restent théoriquement en lice pour la qualification pour le Final 8 de la compétition. Cependant, leur situation devient critique car ils sont désormais rejoints à huit points par l'Allemagne. Les Allemands ont réussi à s'imposer face à la Serbie par trois buts à un grâce à des réalisations précises. Ils sont maintenant en position de force pour espérer monter parmi les huit meilleures équipes.

La confrontation décisive lundi

Les enjeux sont désormais extrêmement élevés pour les prochaines rencontres. Lundi, les Pays-Bas rendront visite aux Allemands au Johan Cruyff Arena. Les Néerlandais seront directement qualifiés s'ils prennent au moins un point lors de ce match. De leur côté, les Allemands ne seront assurés de leur accession au Final 8 qu'en cas de victoire. En parallèle, la Grèce accueillera la Serbie et devra espérer un faux pas allemand pour garder l'espoir.