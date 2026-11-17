En Belgique, l'accès aux soins de santé mentale pour adolescents est bloqué par des délais d'attente interminables et une saturation généralisée du système hospitalier.

Le système belge de santé mentale pour adolescents fait face à une crise structurelle majeure, laissant des milliers de jeunes sans prise en charge adaptée. Thomas Pierzchlewicz, jeune patient témoin de cette défaillance institutionnelle, illustre par son propre parcours les difficultés insurmontables rencontrées par les familles et les patients pour obtenir des soins urgents.

Parcours chaotique vers un diagnostic valide

Thomas Pierzchlewicz souffrait depuis l'adolescence d'une anxiété généralisée, d'une dépression profonde et de phobie scolaire, le confrontant quotidiennement à des idées suicidaires persistantes. Son rétablissement a débuté grâce à une rencontre humaine clé et à un nouveau contexte relationnel favorable, mais il a fallu quatre années de souffrance ininterrompue avant qu'il ne cherche activement une aide médicale professionnelle.

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Après un premier échec avec une psychologue qui manquait de la spécialisation requise, il a dû se tourner vers une pédopsychiatre, déclenchant ainsi un parcours du combattant administratif. Il s'est inscrit simultanément sur des listes d'attente dans cinq à dix établissements différents, couvrant une large zone géographique incluant la province de Liège, la province de Namur, la province de Luxembourg et le Brabant wallon.

La procédure d'admission exigeait des séances initiales avec des psychologues ou assistants sociaux, obligeant le patient à revivre l'intégralité de son histoire douloureuse. Cette étape était particulièrement traumatisante pour Thomas, car il se sentait jugé et incompris par ces professionnels qui déterminaient son besoin réel en soins spécialisés.

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Saturation des lignes de soins et délais critique

La professeure Isabelle Massat, responsable des consultations de pédopsychiatrie au site Erasme de l'Hôpital universitaire de Bruxelles, confirme cette réalité désastreuse. La situation sur le terrain est si grave que les rendez-vous disponibles pour des consultations générales ne sont possibles qu'au-delà du mois de février. Pour les cas nécessitant son expertise spécifique en troubles neurodéveloppementaux, l'attente s'étend jusqu'au mois de juillet.

Ce retard extrême a eu des conséquences psychologiques lourdes pour Thomas, qui rapporte avoir été fortement minimisé par le système initial. Il a entendu des conseils inappropriés comme pratiquer la cohérence cardiaque, alors que son état nécessitait une intervention médicale urgente et spécialisée, ce qu'il décrit comme une expérience violentement blessante.

Le système de santé est entièrement engorgé sur les trois niveaux de prise en charge : la première ligne (médecins généralistes), la deuxième ligne (psychologues libéraux) et la troisième ligne (hôpitaux). Cette saturation en cascade pousse directement les patients en souffrance vers les urgences hospitalières, où les conditions d'évaluation sont loin d'être idéales pour des adolescents en détresse.

Insuffisance des solutions alternatives actuelles

Sophie Maes, pédopsychiatre au sein du réseau de santé mentale pour enfants et adolescents de Bruxelles (Bru-Stars), dénonce l'absurdité de dire à un jeune suicidaire de revenir dans deux mois. Bien que des équipes mobiles pluridisciplinaires aient été mises en place pour éviter les hospitalisations, elles ne peuvent offrir une intensité de soins suffisante pour les cas les plus critiques.

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Ces équipes mobiles, censées réduire la pression hospitalière, ne se déplacent chez le patient qu'une ou deux fois par semaine. Cette fréquence est inadéquate pour stabiliser un adolescent au bord du suicide, qui nécessite une prise en charge continue et intensive qu'une simple visite à domicile ne peut fournir.

En réponse à la crise, des lits de crise ont été introduits pour faciliter un accès plus rapide aux structures d'hébergement d'urgence. Cependant, ces lits sont également saturés et fonctionnent eux-mêmes sur liste d'attente, créant une situation paradoxale où les solutions d'urgence sont tout aussi inaccessibles que les soins de routine.