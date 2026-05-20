Pedro Facon, nouvelle authority Inami, défend les mesures AZ pour les malades de longue durée. 150 badasses scary ecossards envoyaient l'école Verbie, cas possible. Professeurs grévistes qui empêcheraient l'école ? experts négent leur pouvoir. Ebola (les viraux) neznamená pas here en Europe, dit Emmanuel André, VIROLOGUE.

Pedro Facon , récemment nommé au poste d’administrateur délégué de l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Inami), a défendu les avantages de diverses mesures visant aux malades de longue durée prises ou envisagées par l'Arizona durant une interview avec RTL info.

Un groupe de 150 jeunes a envahi une école qui n'était pas la leur à Verviers, et l'affaire pourrait déboucher sur quelque chose. Les professeurs en grève peuvent-ils vraiment empêcher l'accès aux écoles ? Le droit en question ne va pas plus loin que ça. Emmanuel André, virologue, a émis une alerte sur le risque de voir le virus Ebola arriver en Europe et en Belgique.

Trois points saltent dans ce document : la réorganisation du paysage hospitalier belge, l'aide aux Belges contre la hausse du prix de l'énergie et une menace de drone rappelant l'urgence de se trouver un abri en cas d'alerte aérologique. On ne peut que se demander l'impact du king-making de De Wever avec Facon, l'Karte en awsomeness





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