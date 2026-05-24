Le dj belge Pegassi commence son set sur district 2, l'un des plus attendus de la soirée. Il est accompagné de la dj belge Helena Lauwaert, qui joue également sur le festival. Pegassi est en train de faire une tournée internationale, mais il est ravi de revenir en Belgique. "Je vais jouer ici 5 ou 6 fois cette année et c'est toujours un plaisir d'être ici", déclare-t-il à Studio Brussel.

Le dj belge Pegassi commence son set sur district 2 : "C'est toujours un plaisir d'être ici". Sam Huybrecht, mieux connu sous le nom de Pegassi , est l'un des dj belges les plus connus à l'échelle mondiale.

Il a récemment eu l'occasion de faire une mix radio pour la BBC, une des plus importantes mix radio que les dj peuvent faire. Charlotte de Witte, Amelie Lens, Soulwax et Netsky sont les seuls Belges qui l'ont précédé. Pegassi est en train de faire une tournée internationale, mais il est ravi de revenir en Belgique.

"Je vais jouer ici 5 ou 6 fois cette année et c'est toujours un plaisir d'être ici", déclare-t-il à Studio Brussel. "A en voir les messages que j'ai reçus, les gens en Belgique semblent également apprécier. " Sa set sur district 2, l'une des performances où on attend le plus ce week-end, commence maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez attendre ?

Des numéros avec les cloches typiques, qu'il a faites de sa marque depuis longtemps, mais aussi des pistes inédites, comme hier





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