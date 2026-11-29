Les autorités israéliennes requièrent la peine de mort pour un Palestinien accusé du meurtre de Netanel Choukroun, marquant la première application de la loi controversée de Ben Gvir.

Les autorités judiciaires israéliennes ont annoncé dimanche qu'elles allaient réclamer la peine capitale pour un homme palestinien accusé du meurtre de Netanel Choukroun. Cette demande constitue la première mise en application effective d'une loi controversée entrée en vigueur au mois de mai dernier.

Derniers actes d'accusation dans la Cisjordanie

L'armée israélienne a confirmé avoir informé la famille de la victime, Netanel Choukroun, qu'il avait été abattu par balles au milieu du mois de septembre dans le centre de la Cisjordanie occupée. Le Parquet militaire israélien a indiqué qu'il déposerait lundi un acte d'inculpation formel en vertu de ce nouveau texte législatif. Ce document officiel marque un tournant procédural majeur dans l'affaire qui a suscité une forte émotion internationale.

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Dispositif légal imposé par Itamar Ben Gvir

Ce nouveau cadre juridique prévoit la peine de mort obligatoire, sauf si le tribunal militaire prononce une peine de prison à perpétuité pour des raisons particulières. La loi a été instaurée sous l'impulsion du ministre sortant de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, une figure majeure de l'extrême droite israélienne. Selon le communiqué officiel, le ministre a salué cette décision comme étant taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens condamnés pour des attaques anti-israéliennes meurtrières. Le texte stipule explicitement que quiconque cause intentionnellement la mort d'une autre personne dans le but de porter atteinte à un citoyen ou résident israélien, avec l'intention de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël, sera condamné à mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité.

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Un précédent historique rare pour l'État hébreu

Il est important de noter que la peine de mort existe en Israël, mais elle a été appliquée à deux reprises uniquement dans l'histoire récente de l'État. La première exécution a eu lieu en 1948 contre un capitaine accusé de haute trahison. La seconde a eu lieu en 1962, lorsque le criminel nazi Adolf Eichmann a été pendu. Cette situation rend la demande actuelle du Parquet militaire exceptionnelle et juridiquement significative, car elle s'écarte de la pratique judiciaire habituelle qui privilégie la détention à perpétuité.

Conséquences juridiques et prochaines étapes

La mise en application de cette loi soulève des questions sur la procédure judiciaire qui va suivre. Les avocats de la défense devront likely plaider en faveur de circonstances atténuantes pour tenter d'obtenir la peine de prison à perpétuité plutôt que l'exécution. Les prochaines audiences devant le tribunal militaire détermineront si les critères de l'intention politique sont remplis. La société israélienne reste divisée sur cette mesure, les partisans la voyant comme une nécessité de sécurité tandis que les critiques y voient une violation des droits humains fondamentaux. Le dossier de Netanel Choukroun servira désormais de test juridique crucial pour évaluer la portée réelle de cette nouvelle disposition légale.