La cour criminelle de Paris a condamné trois agents de police à cinq ans de prison pour leur rôle dans la violente interpellation du producteur Michel Zecler en novembre 2020.

La justice française a rendu son verdict dans l'affaire retentissante de l'agression de Michel Zecler, condamnant trois anciens policiers à cinq ans de réclusion chacun. La cour criminelle de Paris a reconnu leur culpabilité pour des faits graves incluant des violences volontaires en réunion et la commission d'un faux en écriture publique par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Ces infractions étaient passibles de peines allant jusqu'à quinze ans d'emprisonnement.

Sentences précises des accusés

Le jugement a distingué les peines selon l'implication individuelle de chaque fonctionnaire. Aurélien Lapersonne a été condamné à cinq ans de prison dont trois ans avec sursis. Philippe Tondeux a également encouru une peine de cinq ans, dont trois ans et demi sursis. Pierre Plantier a reçu la sentence la plus lourde avec quatre ans de prison ferme sur les cinq ans prononcés.

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La décision de la justice vise à rétablir la dignité de Michel Zecler, victime centrale de cette affaire qui a bouleversé l'opinion publique. Les magistrats ont estimé que cette condamnation permettrait au producteur de musique de recommencer à se reconstruire après les traumatismes subis lors de cette soirée de novembre 2020.

Déroulement violent de l'interpellation

L'incident remonte au 21 novembre 2020, lorsque Michel Zecler a subi un passage à tabac d'une rare violence dans l'entrée de son studio de musique. Trois policiers, accompagnés de 30 effectifs en renfort, sont intervenus pour un contrôle relatif au non-port du masque en pleine période de pandémie. La situation a dégénéré avec le lancement d'une grenade lacrymogène à l'intérieur du studio.

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Neuf jeunes présents sur les lieux ont été interpellés brutalement, Michel Zecler ayant été de nouveau roué de coups une fois sorti dans la rue. Les agents avaient ensuite établi un faux procès-verbal accusant le producteur de violences à leur encontre, déposant également plainte contre lui pour rébellion. Les images de vidéosurveillance ont cependant invalidé leur version en montrant les coups portés sans aucune réplique de la victime.

Rejet de la qualification raciste

Concernant la circonstance aggravante de racisme, la cour a décidé de ne pas la retenir en raison de l'absence de preuves au terme de l'enquête. Cette qualification était toutefois omniprésente pendant toute la durée de l'audience. La cour a souligné que Michel Zecler avait signalé avoir subi des insultes racistes à un policier noir qui le menottait après le passage à tabac.

Le producteur avait répété ces allegations au commissariat, puis pendant son transport à l'hôpital, et les avait confiées à ses proches. Malgré ces témoignages cohérents, les magistrats n'ont pas pu valider juridiquement ce motif aggravant dans le cadre actuel de leur jugement. Les experts psychiatres ont d'ailleurs noté que les accusés, dotés d'une intelligence normale, ont peiné à expliquer ce déferlement de violence, invoquant la peur ou la précipitation.

Excuses et mise en liberté conditionnelle

Au deuxième jour du procès, Michel Zecler a livré pendant trois heures un témoignage poignant sur les ravages de l'agression. Il a décrit les impacts dévastateurs sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que son incompréhension face à la justice. Après le silence des premiers jours, les trois accusés se sont finalement excusés auprès de lui et des parties civiles lors de leurs derniers mots à la cour.

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Un mandat de dépôt à effet différé a été ordonné pour Aurélien Lapersonne et Philippe Tondeux. Pierre Plantier pourra voir sa peine de prison ferme aménagée sous surveillance électronique, permettant une sortie progressive de détention. Ces mesures concrètes marquent la fin d'une procédure longue et douloureuse pour la victime et sa communauté.