Pensioenhervorming in België: veel bezorgdheid en onzekerheid

De pensioenhervorming in België blijft een omstreden onderwerp. Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst van hun pensioen en de impact van de hervorming op hun levensonderhoud. De regering heeft besloten om de centenindex in te voeren, wat betekent dat de lonen van werknemers hoger dan 4.000 euro per jaar niet zullen worden geïndexeerd. Dit zou moeten leiden tot een kostenverlaging voor werkgevers, maar de vakbonden en werknemers zijn bang dat dit zal resulteren in een loonkostverhoging.

Veel mensen zijn bezorgd over de impact van deze maatregelen op hun pensioen en de toekomst van het pensioenstelsel in België. De christelijke vakbond ACV heeft uitdrukkelijk gezegd dat de huidige hervorming niet de hervorming is die werknemers verdienen. Ze roepen op om de regering te dwingen om alternatieven te vinden om de begroting te doen kloppen.

Ook de PVDA is niet tevreden met de huidige hervorming en roept op om initiatief te nemen en naar het Grondwettelijk Hof te trekken. De minister van Pensioenen, Jan Jambon, zegt dat het compleet onverantwoordelijk zou zijn om de pensioenhervorming nu niet door te voeren. Hij zegt dat deze maatregelen 10 jaar geleden pijnlozer hadden kunnen zijn, maar dat het nu niet doen zou nog meer pijn doen over 10 jaar.

De Kamerlid Vincent Van Quickenborne vraagt zich af of de wet op 1 juni in werking kan treden, omdat de wet eerst in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen en dat niet in het weekend gebeurt. Bovendien zit koning Filip in het buitenland en moet de wet eerst worden ondertekend door hem





De Kamer stemt voor programmawet met 'centenindex' en pensioenhervormingDe Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet, met daarin de 'centenindex' en de pensioenhervorming. De 'centenindex' beperkt de indexering tot de eerste 4.000 euro van het brutoloon, voor uitkeringen en pensioenen ligt het plafond op 2.000 euro bruto. De pensioenhervorming wil mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven, maar er is veel protest tegen omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen.

