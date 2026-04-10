Pénurie de carburant : L'industrie aérienne européenne alerte sur le risque de crise

L'organisation représentant 600 aéroports en Europe met en garde contre une possible pénurie de carburant qui pourrait perturber le secteur aérien cet été. Elle appelle l'Union européenne à prendre des mesures pour éviter une crise, soulignant les tensions sur les marchés pétroliers et les difficultés d'approvisionnement.

Dans une missive adressée au Commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, l'organisation, forte de ses 600 aéroports répartis dans 55 pays, exprime une 'inquiétude croissante' concernant la disponibilité du carburant. Elle exhorte l' Union Européenne à renforcer la surveillance et à adopter des mesures préventives afin de prévenir une crise potentielle.

La période actuelle est particulièrement sensible : la haute saison estivale approche à grands pas, une phase cruciale pour l'industrie aérienne, un pilier fondamental de l'économie touristique européenne. La situation, déjà source de préoccupations, s'aggrave. \Des signaux inquiétants proviennent d'ailleurs d'Asie. Des nations comme le Vietnam ont déjà instauré des restrictions sur l'approvisionnement en kérosène, témoignant d'une crise naissante. Bien qu'aucune mesure similaire n'ait encore été appliquée en Europe, les indicateurs d'alerte se multiplient. L'augmentation exponentielle des prix des produits pétroliers, ayant doublé, constitue une menace sérieuse. Certaines compagnies aériennes anticipent déjà la possibilité d'annulations de vols, un scénario préoccupant pour les voyageurs et l'industrie. La pression sur les marges des compagnies est intense, rendant toute marge de manœuvre limitée. Les fluctuations des prix du pétrole et les risques d'une disponibilité réduite des approvisionnements créent une situation difficile à gérer. Les entreprises se retrouvent face à des défis importants pour maintenir leurs opérations et respecter les engagements pris envers les passagers. \Les compagnies aériennes européennes affirment posséder des réserves de carburant suffisantes pour traverser les prochaines semaines. Cependant, au-delà de cette échéance, l'incertitude règne en maître. Les fournisseurs se montrent incapables de garantir les livraisons pour le mois de mai, ce qui suscite une grande inquiétude. Bien que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ait été confirmé, les marchés pétroliers demeurent extrêmement instables, avec des prix qui restent obstinément élevés. Dans ce contexte délicat, une réouverture rapide du détroit d'Ormuz apparaît comme un élément déterminant pour éviter une crise majeure dans le secteur du transport aérien européen, dont les conséquences pourraient être désastreuses. Des mesures immédiates et coordonnées sont indispensables pour assurer la continuité des opérations et protéger les intérêts des consommateurs et des professionnels du secteur. La vigilance et la réactivité sont donc de mise face à cette situation complexe et évolutive





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