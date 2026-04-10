Pénurie de kérosène: Les aéroports européens en alerte face à la crise du détroit d'Ormuz

L'association ACI Europe alerte sur le risque de pénuries de kérosène pour les aéroports européens si le détroit d'Ormuz reste fermé. L'organisation appelle à des mesures urgentes face à la situation, qui menace la saison estivale et l'économie européenne.

Les aéroports européens risquent de subir des pénurie s de kérosène si le détroit d’Ormuz reste inaccessible pendant plus de trois semaines, selon l'Association Internationale des Aéroports (ACI Europe), qui regroupe 600 aéroports répartis dans 55 pays. L'organisation a exprimé ses préoccupations dans une lettre adressée au commissaire européen aux Transports durables et au Tourisme , Apostolos Tzitzikostas.

Cette missive souligne une « inquiétude croissante dans le secteur aérien quant à la disponibilité du kérosène, ainsi que la nécessité urgente de mettre en œuvre une surveillance proactive et des mesures au sein de l'Union européenne ». La situation actuelle souligne l'importance de la stabilité des approvisionnements en carburant pour le bon fonctionnement du transport aérien et, par conséquent, pour l'économie européenne.\L'arrivée imminente de la haute saison estivale accentue ces inquiétudes. Cette période est cruciale, car le transport aérien est le pilier de l'écosystème touristique, lui-même essentiel pour de nombreuses économies européennes. L'ACI Europe met en avant le rôle vital du secteur aérien dans le soutien de l'industrie touristique et la nécessité de garantir un approvisionnement constant en carburant. Des mesures préventives et des stratégies d'atténuation sont indispensables pour minimiser l'impact potentiel sur les opérations aériennes et l'économie en général. Des pays asiatiques, comme le Vietnam, ont déjà instauré des restrictions sur la consommation de kérosène, signe avant-coureur des difficultés d'approvisionnement. Bien que l'Europe n'ait pas encore été contrainte à des mesures similaires, l'augmentation du prix des produits pétroliers, qui a doublé, et les avertissements d'annulation émis par certaines compagnies aériennes illustrent la gravité de la situation. Le risque de pénuries de carburant pourrait engendrer des perturbations importantes dans les vols, affectant ainsi les voyageurs et l'industrie du tourisme.\Bien que les compagnies aériennes européennes affirment disposer de réserves suffisantes pour les prochaines semaines, les fournisseurs ne sont pas en mesure de garantir l'approvisionnement en kérosène pour le mois de mai. Cette incertitude pèse sur le secteur aérien et suscite des craintes quant à la capacité des compagnies à assurer leurs opérations. Malgré la confirmation d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, les prix du pétrole sur le marché restent anormalement élevés, ce qui aggrave encore la situation. La volatilité des prix du pétrole et les tensions géopolitiques rendent difficile la planification et la gestion des coûts pour les compagnies aériennes. ACI Europe appelle donc les autorités européennes à prendre des mesures urgentes et coordonnées pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en kérosène et protéger l'industrie aéronautique et l'économie européenne des conséquences potentiellement désastreuses de toute pénurie





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