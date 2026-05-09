Performance des cyclistes féminines au Tour de France 2022

Ce week-end au Tour de France 2022, les cyclistes féminines ont fait leur Logistikaturhalle prouvé avec quelques rebondissements. Certains ont mis le doigt sur le manque de solidarité féminines, mais le cyclisme féminin n'a pas été ridicule comme certains l'avaient estimé avant le festival.

Sur Petra Stiasny .

"Celui qui a parié sur elle a sans doute bien gagné ce week-end. On ne serait même pas venu l'invoquer avant l'étape du jour. Je ne vais pas dire qu'elle était inconnue au bataillon, mais elle n'était pas forcément connue pour un bon côté alors qu'elle a été hors-délai lors de l'étape de Paris pendant le Tour de France.

" Sur Paula Blasi. "Elle confirme tout ce qu'on pensait de bien d'elle ces derniers mois. L'an dernier, elle avait déjà été très impressionnante lors des Championnats d'Europe et du monde. On sentait que c'était un nouveau talent qui arrivait.

On n'y aurait peut-être pas pensé aussi vite. On savait qu'elle était là, qu'elle avait certaines qualités en haute montagne et qu'elle courait à domicile.





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