Bilan complet des performances des footballeurs belges en Ligue des Champions cette semaine. De Bruyne, Doku et Tielemans sous la loupe.

La Ligue des Champions a offert une nouvelle semaine intense pour le football belge, avec une quinzaine de joueurs du pays engagés sur les pelouses européennes. Ces Diables Rouges ont connu des destinées diverses, oscillant entre moments de gloire collective et déceptions individuelles. Ce focus passe en revue les prestations de chacun pour identifier ceux qui ont brillé et ceux qui ont souffert.

Kevin De Bruyne et Jérémy Doku brillent à Manchester

Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont livré une performance remarquable pour Manchester City lors du match nul 2-2. Jérémy Doku a été décisif en offrant une passe pour le premier but de son équipe. Kevin De Bruyne, bien qu'intéressant dans le jeu, a été ovationné à sa sortie à la 75e minute, saluant son impact malgré son temps de jeu limité.

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Déceptions pour Amadou Onana et Charles De Ketelaere

Les attentes étaient plus mitigées pour d'autres internationaux. Amadou Onana, qui a débuté contre Porto, a montré une performance très discrète. Il est sorti à 15 minutes du terme, alors que Porto s'imposait 0-1. De son côté, Charles De Ketelaere, titulaire habituel, est resté sur le banc lors de la victoire 1-4 du FC Barcel contre Sabah.

Senne Lammens et Youri Tielemans : Un match chaotique

La soirée de Senne Lammens avec le Paris Saint-Germain a été marquée par une grande volatilité émotionnelle. Le gardien a sauvé un penalty, offrant un moment de salut, avant de commettre une erreur fatale en offrant un penalty transformé par l'adversaire. Il figurait également sur le dernier but concédé contre le Sporting en match nul 2-2.

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Complètement à l'opposé, Youri Tielemans a connu une fin de match catastrophique avec le AS Rome. Après des minutes sans incident majeur, le milieu de terrain a été exclu à la fin du match pour un deuxième carton jaune. Son équipe, bien que menée au score à certains moments, a finalement terminé la rencontre avec ce drame institutionnel pour le joueur belge.

Autres résultats : absence et victoire éclatante

Quelques autres figures du football belge ont connu des soirées plus calmes ou plus tristes. Arnaud Kalimuendo n'a pas joué pour Stuttgart, battu 2-0 par l'Inter Milan. En revanche, Loïs Openda a offert une passe décisive à la 62e minute lors de la victoire de Lille contre le Bayern Munich. Amad Diallo, présent pour le Barça, est resté sur le banc. Enfin, une victoire 5-1 a été enregistrée après un but encaissé, avec 20 minutes de jeu pour un joueur clé.