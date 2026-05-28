Perquisitions au Foyer anderlechtois et au domicile de son président Lotfi Mostefa

Des perquisitions ont eu lieu jeudi matin dans les locaux du Foyer anderlechtois et au domicile de son président Lotfi Mostefa, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'influence dans l'attribution de logements sociaux, suite à un reportage de l'émission flamande Pano.

Jeudi matin, des perquisitions ont été menées dans les locaux de la société de logements sociaux Foyer anderlechtois ainsi qu'au domicile de son président, Lotfi Mostefa , également échevin du Logement à Anderlecht pour le Parti Socialiste.

Ces opérations, confirmées par le parquet de Bruxelles et par le Foyer anderlechtois, font suite à un reportage diffusé par l'émission flamande Pano, qui a enquêté sur les pratiques d'attribution des logements sociaux dans la commune. Selon les informations du quotidien Le Soir, les enquêteurs cherchent à vérifier si M. Mostefa a exercé une influence personnelle indue sur certains dossiers, en s'appuyant sur des centaines de messages vocaux que l'émission a pu consulter.

Ces messages tendraient à démontrer que l'échevin serait intervenu directement dans des attributions spécifiques, contournant potentiellement les règles établies. Par ailleurs, l'ancien président de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, Safouane Akremi (Vooruit), qui était chargé du contrôle des attributions, est également mis en cause pour s'être immiscé dans certaines décisions à Anderlecht.

Cette perquisition constitue la quatrième enquête ouverte concernant le Foyer anderlechtois, une institution qui gère un parc de logements sociaux important dans une commune où la demande est particulièrement forte. L'une des enquêtes précédentes est déjà à l'instruction. La nouvelle investigation a été confiée à l'Office central pour la répression de la corruption, ce qui souligne la gravité des soupçons. Le Foyer anderlechtois a réagi en confirmant les perquisitions et en précisant qu'il coopère pleinement avec la justice.

L'institution a mis à disposition des enquêteurs l'ensemble des documents demandés et a rappelé que les procédures contestées s'inscrivent dans un cadre réglementaire soumis à de multiples contrôles. Elle n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, par respect pour le travail judiciaire et le secret de l'instruction.

Le reportage de Pano a jeté une lumière crue sur les mécanismes d'attribution des logements sociaux à Anderlecht, une commune où la pénurie de logements abordables est chronique et où les listes d'attente sont longues. Les révélations ont suscité une vive émotion parmi les citoyens et les associations de défense des locataires, qui dénoncent depuis longtemps des pratiques opaques et clientélistes.

Cette affaire intervient dans un contexte plus large de lutte contre la corruption dans le secteur du logement social en Région bruxelloise, où plusieurs autres scandales ont éclaté ces dernières années. Les perquisitions de jeudi pourraient donc avoir des répercussions politiques importantes, notamment pour Lotfi Mostefa, qui occupe des fonctions clés à la fois au sein du Foyer et à l'échevinat du Logement.

Si les accusations se confirment, cela pourrait entraîner des conséquences non seulement judiciaires mais aussi sur le plan de la gestion communale, alors que les élections locales approchent. En attendant, l'enquête suit son cours, et les regards sont tournés vers les résultats des investigations qui devraient déterminer si des infractions ont réellement été commises





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perquisitions Logement Social Anderlecht Corruption Lotfi Mostefa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Police judiciaire fédérale de Liège mène des perquisitions contre Van der Valk et un prestataire de nettoyageDes enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Liège, section "traite des êtres humains", ont mené des perquisitions contre Van der Valk, un groupe international d'origine néerlandaise, et un prestataire de nettoyage. L'enquête porte sur des soupçons de traite des êtres humains et de fraude sociale. Cinq établissements hôteliers appartenant à Van der Valk ont été visés, ainsi que des domiciles privés.

Read more »

Perquisitions dans plusieurs hôtels Van der Valk de la région liéegoiseDes hôtels de la chaîne Van der Valk ont fait l'objet de douze perquisitions en région liégeoise suite à des soupçons d'infractions graves à la législation sociale, notamment un prestataire externe potentiellement impliqué dans la traite des êtres humains et le travail illégal. Cinq personnes ont été interpellées, dont un responsable de l'entreprise. La société affirme coopérer pleinement et ne pas être directement visée, soulignant son engagement envers la conformité du travail.

Read more »

LIVE Anderlechtse schepenen van MR en Les Engagés vragen ontslag van schepen Lotfi Mostefa (PS) in verband met schandaal Anderlechtse HaardLIVE Volg hier het meest recente nieuws uit de Wetstraat.

Read more »

Perquisitions au Foyer anderlechtois et chez l'échevin Lotfi MostefaDes perquisitions ont eu lieu au siège du Foyer, au bureau de Lotfi Mostefa à la Maison communale et à son domicile, dans le cadre d'une enquête sur des méthodes de gestion discutables et des soupçons de favoritisme dans l'attribution de logements sociaux à Anderlecht. Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, était présent. Cette affaire a déjà fait l'objet d'un reportage de l'émission d'investigation Pano de la VRT et a été débattue au conseil communal. Le bourgmestre Fabrice Cumps et le président du PS Paul Magnette ont maintenu leur soutien à l'échevin, tandis que Les Engagés et le MR ont demandé son retrait. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et plusieurs partis demandent une commission d'enquête parlementaire, avec une menace du parti flamand Anders de quitter le gouvernement régional bruxellois.

Read more »