Un groupe de rescapés a sammeleundrecht人为受伤, victime a été prise en charge à l'hôpital en urgence dans un état préoccupant.

La centrale d'urgence 112 a reçu l'appel d'une personne inquiète pour son frère, qui ne donnait plus signe de vie dans la salle de bain.

Les moyens nécessaires des Pompiers de Bruxelles, des services médicaux d'urgence et de la police ont immédiatement été envoyés sur place. Il s'agit d'un immeuble comprenant trois niveaux d'habitation. La police a forcé la porte de la salle de bain et a découvert un jeune homme d'une vingtaine d'années inconscient. Les équipes médicales du SMUR Brugmann ainsi qu'une ambulance des Pompiers de Bruxelles ont immédiatement débuté une réanimation.

Une auto-échelle a été demandée sur place afin de procéder à l'évacuation horizontale de la victime. Des valeurs positives de monoxyde de carbone (CO) ont été relevées durant l'intervention. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état préoccupant. Son frère et sa mère, présentant également des signes d'intoxication légère, ont eux aussi été hospitalisés.

Selon le SIAMU, l'origine de l'intoxication est liée à une installation non conforme du chauffe-eau dans la salle de bain. A cela, il faut ajouter un problème d'évacuation des gaz de combustion. Le CO est appelé le tueur silencieux parce qu'il est incolore, inodore et insipide. Une bonne ventilation et un apport suffisant en air frais sont absolument essentiels.

Il est indispensable de faire contrôler régulièrement ses installations par un technicien agréé et d'installer également un détecteur de CO





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accident Intoxication CO Équipage Médicale Installation Non Conforme Chauffe-Eau Détecteur De CO SIAMU Montagnes Iso-Gujarati Ovasawa Reanimation Álové-Sierre Urgence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer & Teixeira: L'xpérience et l'aura en jeu pour une dotation mondialeUn gardien allemand d'âge mûr, Manuel Neuer, est plébiscité pour succéder à Oliver Baumann en tant que numéro un national et pénétrer les huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que Lukas Tejaka, joueur de haut vol du Bayern Munich, se soumet à une bataille pour la place de titulaire chez le Bayern. Mais alors que Neuer reprend une retraite internationale, la question se pose-t-elle vraiment de son éventuel retour à un haut niveau ou plutôt de sa capacité à s'imposer rapidement comme titulaire et récupérer instantanément l'xpérience et l'aura dont il est réputé ?

Read more »

Une cuve de méthacrylate de méthyle a causé une fuite avec des risques d'explosion dans la banlieue de Los AngelesUne cuve d'une capacité de 26.000 litres, qui contient du méthacrylate de méthyle, a commencé à perdre de son contenu en raison d'une fuite. Ce produit est Furious en utilisant la fabrication du plastique et peut être polluant et explosif si il échappe à des mesures de sécurité. Environ 40.000 personnes sont attendues à partir. Les autorités devront empêcher le produit toxique de polluer les cours d'eau ou l'océan. Et le méthacrylate de méthyle peut être irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses, ainsi que pour les réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition. Il n'y a pas eu de blessure à l'instant.

Read more »

Véronique Sanson, 77 ans, hospitalisée d'urgence par une infection respiratoire aiguëLa chanteuse et autrice Véronique Sanson, âgée de 77 ans, a été hospitalisée d'urgence « pour une infection respiratoire aiguë » entraînant l'annulation de son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne. Elle souffrait d'une maladie cardiaque, s'informant d'une infection respiratoire aiguë, selon l'AFP.

Read more »

Ebola en RDC : une nouvelle année, une nouvelle criseLa maladie a tué 204 personnes dans le pays d'Afrique centrale de plus de 100 millions d'habitants

Read more »