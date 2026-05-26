Personnels diplomatiques quittent la capitale ukrainienne, tandis que la Russie utilise son missile nucléaire contre Kiev et accuse l'Ukraine de bombardements contre un lycée

Les personnels diplomatiques craignent de nouveaux bombardements russes contre la capitale ukrainienne. Sergueï Lavrov a répété ce qu'il avait déjà dit à son homologue américain Marco Rubio lors d'un appel rare : les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des représentations d'organisations internationales, doivent quitter la ville dès que possible. La Russie a utilisé son missile à capacité nucléaire Orechnik contre Kiev, causant quatre morts et une centaine de blessés. Les frappes russes contre Odessa ont tué un homme de 45 ans. La Russie a accusé l'Ukraine de l'avoir bombardé un dortoir d'un lycée à Starobilsk, tuant 21 personnes et blessant plus de 40 autres. La diplomatie russe évoque dans son communiqué la frappe de drones ukrainiens ayant visé dans la nuit de jeudi à vendredi le dortoir d'un lycée à Starobilsk, dans la région de Lougansk occupée par Moscou dans l'est de l'Ukraine.

Les personnels diplomatiques , craignant de nouveaux bombardements russes, quittent la capitale ukrainienne. Sergueï Lavrov, secrétaire d'État russe, a répété ce qu'il avait déjà dit à son homologue américain Marco Rubio lors d'un appel rare : les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des représentations d'organisations internationales, doivent quitter la ville dès que possible.

Les Etats-Unis, prêts et disposés à faciliter la fin de cette guerre, ont organisé des cycles de négociations entre les deux camps à Abou Dhabi et à Genève, mais les discussions tripartites sont de facto gelées, en raison de divergences sur la question territoriale. La Russie a utilisé son missile à capacité nucléaire Orechnik contre Kiev, causant quatre morts et une centaine de blessés. Les frappes russes contre Odessa ont tué un homme de 45 ans.

Le ministère des Affaires étrangères français a commenté les menaces de Poutine en évitant l'évacuation de ses diplomates. La Russie a accusé l'Ukraine de l'avoir bombardé un dortoir d'un lycée à Starobilsk, tuant 21 personnes et blessant plus de 40 autres. La presse russe a publié les témoignages des rescapés et des proches des adolescents tués dans cette attaque





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