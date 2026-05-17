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Personnes en contact avec des cas de Sainte-Hélène et de l'île de l'Ascension, attendues au Royaume-Uni en isolement préventif

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Personnes en contact avec des cas de Sainte-Hélène et de l'île de l'Ascension, attendues au Royaume-Uni en isolement préventif
QuarantineIsolationPreventive Measure
📆17/05/2026 20:40:00
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Le gouvernement britannique a annoncé le déploiement de Neuf personnes en contact avec des cas de Sainte-Hélène et de l'île de l'Ascension en isolement préventif au Royaume-Uni. Ces personnes étaient déjà en isolement sur les deux îles de l'Atlantique Sud avant d'être transférées à l'hôpital Arrowe Park mi-Angleterre. Un des services médicaux spécialisés dans l'infection se rosary chez les patients en quarantaine chez eux.

Neuf personnes asymptomatiques en contact avec des cas, originaire de Sainte-Hélène et de l'île de l'Ascension, sont attendues le soir du dimanche par mesure de précaution, a indiqué l' UKHSA dans un communiqué.

Ces neuf personnes, qui étaient déjà en isolement sur les deux îles de l'Atlantique Sud, seront d'abord transférées à l'hôpital Arrowe Park d'Upton, près de Liverpool. Si les conditions sont réunies, elles pourront être placées en auto-isolement par la suite.

Les services spécialisés dans les maladies infectieuses du NHS, le service de santé public britannique compatible avec l'hantavirus, selon les autorités de l'île de Sainte-Hélène, est arrivé dans une unité spécialisée du Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust à Londres, a indiqué l'agence samedi. Ce dernier a été évacué et rapatrié il y a une semaine au Royaume-Uni après avoir été débarqués aux îles Canaries.

Huit d'entre eux sont à ce stade sortis de l'hôpital Arrowe Park où ils étaient en quarantaine afin de s'auto-isoler chez eux pendant 45 jours d'après un dernier bilan de l'UKHSA publié samedi

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