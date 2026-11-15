Perturbation GPS en mer du Nord : Des centaines d'avions impactés

Une perturbation volontaire du signal GPS a touché le trafic aérien au-dessus de l'Europe du Nord. Les experts identifie une origine navale en mer du Nord, affectant notamment les vols à destination de Schiphol et la Belgique.

Des centaines d'avions opérant au-dessus de la mer du Nord, de la Belgique, de l'est de l'Angleterre et du nord-ouest de l'Allemagne ont subi une perte de signal GPS le lundi précédant la publication de cet article. Cette perturbation majeure, survenue vers 18 heures et ayant duré environ vingt minutes, a contraint les contrôleurs aériens et les pilotes à mettre en œuvre des procédures d'urgence pour garantir la sécurité des vols. L'incident a particulièrement touché l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas et le réseau de navigation aérien belge, soulignant une vulnérabilité croissante des systèmes de guidage satellite en Europe.

Impact majeur sur la navigation RNP et atterrissages critiques

L'autorité néerlandaise de la circulation aérienne a confirmé que plusieurs appareils ont rencontré des difficultés avec le système de navigation RNP, une méthode de précision basée sur les satellites. Au moins sept avions ont éprouvé des complications lors de leurs phases d'atterrissage, bien que les services de contrôle aérien aient permis des sécurisations sans incident grâce à une gestion rigoureuse. Des experts en données estiment qu'environ 80 appareils ont ressenti les effets de cette interférence, la grande majorité de ces trafics se trouvant à haute altitude durant l'événement.

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En Belgique, la situation a été perçue différemment en raison de la localisation exacte des perturbations. Kurt Verwilligen, porte-parole de la société belge Skeyes, a déclaré que leurs rapports internes ne faisaient état d'aucune notification de perte GPS. Les avions survolant le territoire national au moment des faits n'ont pas eu besoin de se poser immédiatement, mais le phénomène a nonetheless alerté les autorités sur les risques opérationnels.

Origine maritime suspectée et convoi russe en zone critique

L'hypothèse privilégiée par les autorités néerlandaises est celle d'un brouillage intentionnel, ou jamming, émanant d'un navire situé en mer du Nord. John Wiseman, analyste de données américain, a localisé la source probable des interférences au nord de l'île néerlandaise de Texel. Cette analyse pointe du doigt la présence maritime dans une zone stratégique, particulièrement sensible compte tenu des tensions géopolitiques récentes.

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Des informations rapportées par des sites spécialisés dans le transport maritime indiquent que six navires battant pavillon russe évoluaient dans cette zone suspecte au moment précis de l'incident. Trois de ces bâtiments formaient un convoi pour le transport d'armement et étaient escortés par la marine russe. Ces trois navires et leur propriétaire figurent sur la liste européenne des sanctions en raison de liens supposés avec des transferts d'armes impliquant la Corée du Nord, l'Iran et la Russie.

Adaptation des procédures et menace persistante pour l'aviation

Cette crise n'est pas isolée, marquant la deuxième occurrence de ce type en cette année seulement. Un incident similaire avait eu lieu en juillet entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, affectant le trafic aérien transmanche. La récurrence de ces événements confirme une tendance inquiétante où le brouillage GPS devient un outil de pression ou de dissimulation dans les zones de conflit indirect.

Kurt Verwilligen a averti que Skeyes observe une augmentation régulière des anomalies. De plus en plus d'avions ne peuvent plus exécuter des approches RNP en fin de parcours parce que leurs systèmes ont été perturbés plus tôt dans le vol. Cette contrainte technique oblige les pilotes à basculer vers des approches alternatives, telles que les approches ILS (Instrument Landing System) qui reposent sur des signaux radioélectriques émis depuis le sol, augmentant ainsi la charge de travail et la complexité opérationnelle.

Conséquences pour les contrôleurs et sécurité routière aérienne

La multiplication des signaux brouillés ou usurpés (spoofing) nécessite une vigilance accrue de la part des gestionnaires du ciel européen. La perte de fiabilité des systèmes satellitaires force les équipes de contrôle à gérer des situations où la trajectoire précise dépend de repères terrestres moins flexibles. Cela implique des déviations de route et des espacements accrus entre les appareils pour maintenir une marge de sécurité adéquate.

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Les acteurs du secteur aérien soulignent que la dépendance excessive à la navigation par satellite expose l'infrastructure critique à des risques de manipulation. La capacité des appareils à identifier et rejeter les fausses données reste cruciale, mais la sophistication des équipements de brouillage naval teste les limites de résistance des protocoles de sécurité actuels en Europe de l'Ouest.