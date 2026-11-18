La Stib reporte à jeudi fin de matinée la reprise normale des trams 7, 10 et 35 à Bruxelles suite aux dégâts causés par un arbre. Des alternatives bus et métro sont actives.

Le réseau de transport en commun bruxellois traverse une période de turbulences importantes ce mercredi, marquée par la persistance de graves perturbations sur plusieurs lignes de tram essentielles au quotidien des Bruxellois. La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, communément appelée Stib, a confirmé dans la soirée que la circulation normale ne devrait s'établir qu'à partir de jeudi en fin de matinée. Cette annonce constitue un report significatif par rapport aux estimations initiales qui prévoyaient un retour à la situation habituelle dès le mercredi matin, mettant ainsi une nouvelle fois les usagers en situation d'incertitude et de contrainte logistique.

Origine et étendue des perturbations sur le réseau

La source de cette crise temporaire remonte à mardi après-midi, moment où un arbre s'est abattu violemment sur les lignes aériennes d'alimentation électrique du réseau. Cet incident s'est produit précisément entre les arrêts Docks Bruxsel et Heembeek, une zone stratégique du réseau de tram qui dessert un corridor majeur vers la partie nord-ouest de la capitale. Les intempéries qui ont touché la ville ont affaibli la végétation, facilitant la chute de cet arbre sur les câbles vitaux pour la traction des véhicules légers sur rail.

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Les dégâts matériels ont été particulièrement sévères, obligeant les équipes techniques à entreprendre des travaux de réparation complexes qui ne peuvent être réalisés qu'avec une précision extrême. La Stib précise que l'intervention d'une société externe spécialisée est encore prévue pour jeudi, afin de procéder à l'élagage définitif de l'arbre et de sécuriser définitivement les lieux. Cette étape technique indispensable est la raison principale du délai supplémentaire accordé à la remise en service totale des infrastructures endommagées.

Restrictions de circulation par ligne de tram

Les impacts concrets de ces travaux se traduisent par des interruptions partielles distinctes pour chaque ligne concernée, créant des zones de rupture de charge que les voyageurs doivent intégrer dans leurs déplacements quotidiens. Pour la ligne 7, le service est actuellement totalement interrompu entre les arrêts Buissonnets et Docks Bruxsel, coupant un accès direct vers le sud de la ville. Cette interruption oblige les usagers habituellement desservis par cet axe à rechercher des itinéraires de contournement plus longs ou complexes pour rejoindre leurs destinations finales.

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La situation est similaire pour la ligne 10, où la circulation est bloquée entre l'arrêt Ancre et Docks Bruxsel. Les usagers de cet axe doivent également faire face à une coupure de service qui nécessite une planification rigoureuse. Quant à la ligne 35, elle subit une interruption entre Buissonnets et la gare de Schaerbeek, affectant ainsi un grand nombre de navetteurs qui utilisent cette liaison pour se rendre au centre-ville ou vers les gares principales. Ces trois lignes constituent des artères vitales pour la mobilité intra-municipale.

Solutions de remplacement et alternatives proposées

Face à ces ruptures de service, la Stib a activé un dispositif de remplacement robuste afin d'assurer la continuité de la mobilité des Bruxellois. Pour les voyageurs souhaitant traverser la zone perturbée, le bus 56 est spécialement mobilisé pour relier Docks Bruxsel à Heembeek, comblant ainsi le manque de liaison directe par tram. Cette solution de rabattement permet de maintenir un flux de circulation minimal entre les deux points névralgiques de l'incident, bien que le temps de parcours puisse être plus long en raison de la circulation routière.

Dans le secteur nord, les usagers partant de De Wand peuvent emprunter le tram 19 jusqu'à l'arrêt Stuyvenbergh. Une fois à Stuyvenbergh, ils ont la possibilité de correspondre avec la ligne de métro 6 pour rejoindre le centre-ville. Cette alternative combinée tram-métro offre une voie de contournement efficace pour éviter la zone endommagée tout en utilisant les infrastructures souterraines qui ne sont pas affectées par la chute de l'arbre. Elle permet de désengorger partiellement le réseau de surface.

Une autre option est disponible depuis Neder-Over-Heembeek, où le bus 53 permet de rejoindre l'arrêt Bockstael. À Bockstael, les voyageurs peuvent ensuite prendre le métro 6 pour poursuivre leur trajet vers le centre ou d'autres destinations. Ces solutions alternatives témoignent de la capacité de la Stib à mobiliser rapidement ses ressources bus pour pallier les défaillances temporaires du réseau ferroviaire léger, assurant ainsi une couverture territoriale quasi totale malgré les restrictions.

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Contexte plus large et défis de l'infrastructure

Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large de défis rencontrés par les gestionnaires d'infrastructures bruxelloises. Alors que la Stib lutte pour rétablir la circulation normale des trams, d'autres secteurs publics font face à des problèmes techniques majeurs. Par exemple, le gestionnaire du réseau électrique ORES a annoncé que près de 8.900 compteurs électriques communicants en Wallonie présentent des dysfonctionnements, nécessitant leur remplacement. Ces compteurs intelligents sont devenus obligatoires, mais un bug détecté par le gestionnaire du réseau a contraint l'entreprise à lancer une opération de remplacement massive.

De plus, la Ville de Bruxelles continue de faire face à des questions sensibles liées à la zone à faibles émissions. Bien que près de 18.000 amendes aient été infligées à des véhicules immatriculés en Belgique pour non-respect des normes environnementales, aucun véhicule immatriculé à l'étranger n'a été sanctionné au cours des deux dernières années. Cette situation administrative complexe suscite des critiques quant à l'efficacité et l'équité du dispositif de lutte contre la pollution, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la gouvernance de la capitale.

Les Bruxellois sont donc invités à faire preuve de patience et à consulter régulièrement les applications officielles de la Stib pour suivre l'évolution de la situation. Le retour à la normale attendu jeudi en fin de matinée marque la fin d'une période de disruption, mais ces incidents rappellent la fragilité relative des infrastructures urbaines face aux aléas climatiques et aux défis de maintenance. La mobilisation des alternatives de transport reste essentielle pour minimiser l'impact sur la vie économique et sociale de la ville.