Pete Hegseth critique les Européens lors des commémorations du D-Day

Le ministre américain de la Défense a profité des cérémonies du 81e anniversaire du débarquement pour exhorter l'Europe à faire plus pour sa défense et pour dénoncer ses politiques migratoires, tout en boycottant la cérémonie officielle.

Lors de la cérémonie de commémoration du débarquement en Normandie , le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a de nouveau critiqué ses alliés européens, les exhortant à augmenter leurs dépenses de défense.

Il a rappelé que lors de la Seconde Guerre mondiale, chaque partenaire apportait sa contribution avec dévouement, courage et sacrifice, contrairement à aujourd'hui selon lui. Hegseth a également dénoncé les politiques migratoires européennes, évoquant une prétendue 'invasion' sur les côtes de l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Bulgarie.

Cette prise de position intervient alors que le ministre n'a pas assisté à la cérémonie principale à Langrune-sur-Mer, préférant se rendre au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, officiellement en raison d'un agenda chargé, mais certains y voient un geste politique. Des groupes locaux ont d'ailleurs protesté contre sa présence. Cette année marque également le 46e anniversaire de Hegseth. La cérémonie principale réunissait notamment le premier ministre français Sébastien Lecornu et le ministre britannique de la Défense John Healy.

Il est à noter que ces déclarations s'inscrivent dans le cadre de la politique de la nouvelle administration américaine, qui estime que l'Europe doit 'corriger son cap', notamment en matière de sécurité et de migration. Ces remarques surviennent alors que des dizaines de milliers de soldats alliés avaient débarqué en Normandie en 1944, ouvrant un nouveau front en Europe de l'Ouest, ce qui eut permis, avec le front de l'Est, de vaincre le régime nazi en 1945.

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