Le Congrès américain a rejeté l'initiative de destitution contre Pete Hegseth. Thomas Massie a voté avec les démocrates, sauvant le ministre de la Défense.

Les députés américains ont voté massivement pour renvoyer en commission une résolution visant à mettre en accusation le ministre de la Défense Pete Hegseth devant le Congrès. Cette manœuvre procédurale a torpillé dans les faits cette procédure qui aurait pu aboutir à sa destitution immédiate. Le vote s'est soldé par un résultat serré mais défavorable aux accusateurs, avec 211 voix contre 204.

Un vote décisif et une rupture républicaine

Seul le représentant du Kentucky, Thomas Massie, à l'initiative de la procédure de destitution, a rompu les rangs de son parti républicain pour se joindre aux démocrates qui s'opposaient à cette démarche. Cette défection unique au sein du camp républicain a scellé le sort de la motion. La proposition de Pete Hegseth ne sera donc pas soumise à un vote cette semaine, comme l'espéraient les démocrates et le député Massie. Cette issue marque un revers immédiat pour ceux qui cherchaient à évincer le chef du Pentagone.

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Réactions officielles et soutien présidentiel

Donald Trump s'est rapidement réjoui de l'issue défavorable de cette première tentative et a renouvelé son soutien à son ministre. Le porte-parole du Pentagone a réagi sur les réseaux sociaux à l'issue du vote à la Chambre, estimant que cette tentative d'éviction était infondée. La procédure avait été lancée lundi au Congrès par Thomas Massie, député républicain en fin de mandat et coutumier des critiques à l'encontre de Donald Trump. Les partisans de l'ex-président saluent cette victoire politique.

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Marginalisation post-électorale du ministre

Pete Hegseth, ministre très va-t-en-guerre, est marginalisé depuis la déroute républicaine aux élections de mi-mandat le 3 novembre. Donald Trump et son vice-président JD Vance ont pointé du doigt l'offensive contre Téhéran comme raison de leur claque électorale. Cette dynamique interne au Parti républicain a affaibli la position du chef du département de la Défense. Ses décisions militaires sont désormais scrutinées avec une attention particulière par les dirigeants nationaux.

Défense des opérations militaires américaines

Le chef du Pentagone a défendu mardi les différentes opérations de l'armée américaine, décrivant la guerre en Iran comme nécessaire et justifiée. Il a insisté sur la légitimité des actions menées par les forces armées sous sa direction. Ces déclarations visent à contrer les critiques croissantes concernant l'engagement militaire dans la région. La stratégie actuelle reste orientée vers une posture ferme face aux adversaires géopolitiques.