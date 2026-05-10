Peter Jackson reçoit la Palme d'or d'honneur à Cannes pour toute sa carrière

Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, connu pour ses trilogies sur "Le Seigneur des anneaux" et "Le Hobbit", a reçu la plus prestigieuse distinction du festival de Cannes, la Palme d'or d'honneur, pour l'ensemble de sa carrière. Un fils du festival devenu un cinéaste mondialement connu avec des succès au box-office comparables à ceux de James Cameron et Steven Spielberg.

Jamais sélectionné par le festival de Cannes, le réalisateur et producteur néo-zélandais Peter Jackson va recevoir à 64 ans une distinction tardive mais prestigieuse pour saluer l'ensemble de sa carrière .

Cette Palme d'or d'honneur vient récompenser l'un des cinéastes les plus populaires de l'histoire, dont les succès au box-office le rapprochent de géants comme James Cameron ou Steven Spielberg. Ses deux trilogies sur 'Le Seigneur des anneaux' et 'Le Hobbit', adaptées de l'œuvre de J.R. R. Tolkien, l'ont installé comme un réalisateur de la démesure.

Il avait dévoilé à Cannes, en 2001, les premières images du 'Seigneur des anneaux: la communauté de l'anneau', moment fondateur de la passion mondiale autour de la trilogie. Recevoir la Palme d'or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière Peter Jackson





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