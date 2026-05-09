Peter Magyar, un ancien partisan de Viktor Orbán, annonce officiellement son retrait de son parti et de son long relation avec le chef de gouvernement hongrois. Il succède d'Orbán et promet de services économiques et de stabilité en Hongrie, défiant les accusations d'autoritarisme et d'impasse politique.

Le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, a annoncé officiellement lundi son choix de quitter le parti d'Orban et de sa longue relation avec le chef du gouvernement, Viktor.

Peter Magyar succède à Viktor Orbán, qui a dirigé le pays pendant seize ans.

'Aujourd’hui marque officiellement le premier jour du changement de système', a déclaré Magyar avant d'entrer au Parlement ce matin avec le groupe parlementaire de son parti, Tisza. Le nouveau chef du gouvernement est lui-même issu du parti Fidesz d'Orban, mais a rompu avec lui il y a deux ans.

Depuis, il s'est positionné comme une alternative à Orban, qui a instauré un régime de plus en plus autoritaire en Hongrie, alors que le pays était à la traîne sur le plan économique et que sa politique étrangère était dans l'impasse. Après son investiture, Magyar a promis au Parlement de servir le pays et non d'agir comme un monarque.

'Je ne gouvernerai pas la Hongrie, mais je servirai mon pays. Je le servirai aussi longtemps que mes services seront utiles et que le pays en aura besoin', a-t-il ajouté. Magyar a affirmé que 'des millions de personnes ont voté pour le changement' après seize ans de règne d'Orbán.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité samedi le nouveau Premier ministre Peter Magyar, assurant que l'espoir et la promesse d'un 'nouvel élan' en Hongrie constituaient un 'signal fort en ces temps difficiles'.

'En cette journée de l'Europe, nos cœurs sont à Budapest', a-t-elle affirmé dans une publication sur X. Le président du Conseil européen Antonio Costa a lui salué 'un nouveau chapitre dans l'histoire de la Hongrie' après la victoire écrasante de Peter Magyar aux législatives face au nationaliste Viktor Orbán. 'Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement hongrois', a-t-il ajouté, lors d'un point de presse à Bruxelles





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