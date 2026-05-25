Peter Murrell, secrétaire général du parti écossais au pouvoir, reconnu coupable de détournement de fonds

Le secrétaire général du parti écossais au pouvoir, Peter Murrell, a reconnu devant la Haute Cour d’Edimbourg avoir détourné plus de 400.000 livres (463.000 euros) pour s’acheter des biens de luxe et deux voitures. L’arrestation de Peter Murrell en 2023 avait provoqué une onde de choc au sein du parti, qui a annoncé en janvier 2025 qu’il et Murrell s’étaient séparés.

Le parti écossais au pouvoir, visé par une longue enquête sur le détournement de 600.000 livres de dons, a annoncé lundi que son secrétaire général , Peter Murrell, a reconnu devant la Haute Cour d’Edimbourg avoir détourné plus de 400.000 livres (463.000 euros) pour s’acheter des biens de luxe et deux voitures.

L’arrestation de Peter Murrell en 2023 avait provoqué une onde de choc au sein du parti, qui a annoncé en janvier 2025 qu’il et Murrell s’étaient séparés. Nicola Sturgeon, qui a été blanchie l’année dernière, a renoncé à son mandat de députée plus tôt cette année, mettant fin à près de 30 ans de carrière en tant que l’une des principales figures du mouvement indépendantiste





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