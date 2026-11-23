Les procureurs révèlent les mécanismes financiers du dossier Peterbos via Western Union. Les perquisitions au Panama ont permis de saisir des téléphones incriminant Y.K. et d'autres prévenus dans ce procès majeur.

Les procureurs ont fourni des précisions cruciales concernant les opérations financières liées au scandale Peterbos lors de leur réquisitoire. Ils ont indiqué qu'il ne s'agissait pas du total des transferts, mais uniquement des fonds récupérés à la suite des perquisitions menées au Panama. Sept téléphones ont été saisis dans un logement utilisé par plusieurs Belges, dont l'arrestation initiale a eu lieu au Panama en février 2020.

Détails financiers et mécanismes de Western Union

Le procureur a précisé que les sommes étaient acheminées exclusivement via Western Union. Au Panama, les frais de livraison s'élevaient à 30 dollars pour une remise de 2 000 euros. Ces détails techniques permettent de comprendre la structure des flux illicites qui ont été au cœur de l'enquête internationale menée par les autorités belges.

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Rôle de Y.K. et preuves numériques

Les téléphones saisis incriminent notamment le prévenu Y.K., qui aurait servi d'agent de liaison entre le Peterbos et le Panama. Cette connexion directe est essentielle pour établir la chaîne de commandement et la responsabilisation des acteurs principaux dans ce dossier complexe impliquant des réseaux transnationaux.

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Autres inculpations et dossier stupéfiants

Deux prévenus concernés par le volet Peterbos du procès, I.O. et Y.H., sont également cités dans une autre affaire de trafic de stupéfiants. Ce trafic aurait été mené à Anderlecht et Molenbeek entre mai et novembre 2025, ajoutant une dimension criminelle supplémentaire à leurs charges actuelles devant la justice.

Calendrier judiciaire et jugement à venir

Le ministère public terminera son réquisitoire mardi matin, avec les peines et les éléments à charge des 45 prévenus. Le tribunal correctionnel de Bruxelles prononcera son jugement dans cette affaire vendredi. Cette échéance marque une étape décisive pour la suite de l'instruction et la condamnation potentielle des personnes mises en cause.