Un bébé de 11 mois, Koah Sharpe, a été retrouvé vivant après avoir été enterré vivant près de chez son père, Michael, âgé de 25 ans, à Lexington. La police a confirmé l'intervention et le transfert du nourrisson à l'hôpital.

Le 1er avril, la ville de Lexington a été secouée par la découverte d'un enfant de 11 mois, Koah Sharpe, vivant après avoir été enterré pendant 24 heures à proximité de son domicile. Le bébé, supposément pris en zakée par son père, Michael Sharpe, de 25 ans, était recouvert d'une feuille de serviette, ce qui aurait permis d'obtenir suffisamment d'air pour survivre.

Les circonstances de l'arrestation

Le 31 mars, après l'arrivée de la nounou à la résidence principale de la maman, les parents de Koah étaient séparés. Michael, qui surveillait habituellement l'enfant, avait disparu avec son petit. Une inspection initiale des lieux ne révéla aucune trace du père ni du bébé, mais des jouets d'enfant étaient toujours présents, soulignant un manque de préséance d'un rapt.

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La police Lexington County, dirigée par le shérif Jay Koon, a lancé une recherche immédiate. Une analyse de vidéos de surveillance montrait Michael quittant la maison sans la présence de Koah, laissant planer la possibilité d'un autre dépositaire. Sans la possession d'une voiture ni d'une plaque d'immatriculation unique, aucune alerte Amber n'a pu être diffusée.

La découverte et la prise en charge

Le mardi après-midi, vers 14 h, les enquêteurs ont trouvé une grosse tache de terre la plus proche d'une petite cour. Localement, un cri puissant a guidé l'équipe vers un noyau de bosquet où se trouvait un chariot canin recouvert de serviettes, signifiant la révolution du bébé. Koah, toujours conscient, a été immédiatement transporté vers un hôpital local.

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Selon le shérif Koon, le lieu d'emplacement intime de l'enterrement aurait limité le nombre de pieds de gravité. La serviette, une barrière anti‑filtration, aurait suffisamment permis au nourrisson de respirer. Le 2 avril, le personnel médical a confirmé l'état stable du petit et de sa prévention d'un hypoxie critique.

Les implications futures pour la famille et la communauté

Koah a été transféré dans une unité de soins intensifs néonatales pour évaluer les possibles dommages à long terme. La famille attend à présent les conclusions de ces examens. Le shérif a souligné l'importance des procédures de garde et a annoncé la mise en place d'une présence renforcée de services sociaux pour la surveillance des situations familiales similaires.

Ce cas rappelle l'importance de la surveillance et de la vigilance communautaire tout en soulignant les défis que rencontrent les services de police lorsqu'une alerte automatique n'est pas possible. Les autorités locales planifient prochainement des sessions d'éducation duparentage afin de prévenir de futures tragédies similaires.