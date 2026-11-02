Pétition pour supprimer CNews dépasse 500.000 signatures

Une pétition exigeant la fermeture de CNews franchit le seuil critique de 500.000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale, suscitent un débat potentiel.

La pétition numérique intitulée " supprimer CNews de l'audiovisuel français " a franchi un cap symbolique majeur lundi en dépassant la barre des 500.000 signatures sur la plateforme officielle de l'Assemblée nationale. Cet obstacle réglementaire ouvre désormais la possibilité théorique d'un débat officiel dans l'hémicycle parlementaire. Pour atteindre ce stade, le règlement impose que la demande soit précédée par l'élaboration d'un rapport, lequel doit être validé par une commission parlementaire compétente.

Initialement lancée en juin par un particulier, la campagne avait enregistré une progression lente lors de ses premiers mois. Les chiffres restaient inférieurs à 100.000 signatures numériques avant une accélération brutale observée fin octobre. Cette montée en puissance coïncide avec la période suivant l'attentat raciste survenu à Trappes le 23 octobre dernier.

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Mécanisme parlementaire et seuil critique

Le dispositif prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée française stipule qu'un débat général peut être organisé si une pétition recueille plus de 500.000 soutiens. Cette condition constitue un seuil d'activation procédurale. La commission concernée doit alors rendre une décision formelle concernant le destin de la demande. Elle peut soit classer l'affaire sans suite, soit décider d'examiner le fond du dossier pour rédiger un rapport d'étude.

Ce processus garantit que la pétition n'est pas simplement une manifestation d'opinion isolée. Elle sert de levier pour obliger les institutions à prendre position publiquement. La chaîne de télévision cible par cette initiative conteste vigoureusement les accusations formulées. Elle a précisé ne faire aucun commentaire sur cette demande à caractère politique, tout en soulignant sa mission de service public.

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Accusations et contexte sociétal

Les critiques envers la chaîne du groupe Canal+ s'intensifient depuis les événements de Trappes. Kévin T., un Français de 39 ans, est soupçonné d'avoir tiré délibérément sur des personnes perçues comme musulmanes, africaines ou nord-africaines. Le procureur national antiterroriste Olivier Christen a confirmé ces motivations ciblées lors de ses déclarations officielles. Ces accusations ont pris plus de vigueur après l'attentat raciste de Trappes le 23 octobre.

Certains acteurs politiques, dont Ali Rabeh, maire de Trappes, ont imputé une responsabilité directe aux médias. Ils estiment que CNews, en raison de sa ligne éditoriale, aurait favorisé les discours stigmatisant les immigrés. La chaîne appartient au groupe Canal+, lui-même contrôlé par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Elle rejette catégoriquement ces accusations en invoquant la défense de la liberté d'expression.

Positions des parties prenantes

La pétition qualifie explicitement CNews de " machine de propagande " plutôt que de véritable chaîne d'information. Cette caractérisation vise à justifier la demande de retrait de l'audiovisuel public. Elle repose sur l'idée que la chaîne diffuserait systématiquement des thèses d'extrême droite. Ces accusations ont pris plus de vigueur après l'attentat raciste de Trappes le 23 octobre. La chaîne conteste cette analyse en rappelant son statut de média d'information.

Le débat soulève des questions fondamentales sur la place de la liberté de presse. D'un côté, la demande s'appuie sur la perception d'un préjudice social causé par le contenu diffusé. De l'autre, les défenseurs de CNews invoquent le droit à la critique et au débat d'idées. Cette tension oppose la logique de la responsabilité éditoriale à celle de l'indépendance journalistique.

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Conséquences et prochaines étapes

Si la commission décide d'examiner la pétition, un rapport détaillé sera soumis à l'Assemblée nationale. Ce document analysera les impacts sociétaux et juridiques de la présence de CNews. Il servira de base pour un débat contradictoire devant les députés. Cette procédure pourrait s'étendre sur plusieurs semaines ou mois, selon la charge de travail des institutions.

La chaîne Canal+ doit préparer sa réponse institutionnelle à cette demande de suppression. Elle devra probablement mobiliser ses arguments juridiques et éthiques lors des auditions parlementaires. Le contexte politique actuel, marqué par des tensions sociales et des débats budgétaires en Europe, amplifie la portée médiatique de cette affaire. La suite du processus déterminera si CNews reste une composante du paysage audiovisuel français ou si elle doit disparaître des écrans.