Pétrole : les cours chutent en Asie après l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran

Les prix du pétrole chutent en Asie en raison de l'espoir suscité par les États-Unis et l'Iran d'un accord pour mettre durablement fin à leur guerre. Malgré un cessez-le-feu et des marchés rassurés, Donald Trump freine l'optimisme autour d'une issue rapide au conflit.

Les prix du pétrole chutent en Asie sur le fond d'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran . Malgré un cessez-le-feu et des marchés rassurés, Donald Trump freine l'optimisme autour d'une issue rapide au conflit.

Les cours du pétrole refluaient lundi matin en Asie en raison de l'espoir suscité par les États-Unis et l'Iran que ceux-ci parviennent à un accord pour mettre durablement fin à leur guerre. L'enthousiasme reste toutefois modéré sur les marchés, alors que Donald Trump a relativisé l'imminence de cet accord.

Vers 02h25 en Belgique lundi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 4,77 % à 98,60 dollars tandis que le WTI américain chutait de 4,72 % à 92,04 dollars. À la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei montait de 2,32 % à 64.810,50 points vers 02h30 (HB). Sydney grappillait 0,1 %, tandis que Hong Kong et Séoul étaient fermés lundi, tout comme Wall Street





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