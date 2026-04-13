PFAS : L'eau du robinet et les œufs de poulailler, principales sources de contamination identifiées

Une étude met en lumière les principales sources de contamination aux PFAS, révélant le rôle de l'eau du robinet avant 2023 et des œufs de poulailler. Des variations selon l'âge et le sexe sont également observées.

Afin de mieux cerner l’origine des concentrations élevées de PFAS , souvent appelés "polluants éternels", observées dans l’organisme, les chercheurs ont exploité les données collectées auprès d’environ 1600 citoyens volontaires ayant accepté de participer à une prise de sang. Parallèlement à cet examen, ces participants ont complété un questionnaire exhaustif portant sur leurs habitudes alimentaires et leur environnement quotidien.

Cette démarche a permis d'établir des liens précis entre l'exposition aux PFAS et différentes sources de contamination, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension des risques sanitaires associés à ces substances chimiques persistantes. L'analyse approfondie des données a révélé une cause majeure de contamination aux PFAS, notamment dans les régions de Chièvres, Ronquières, Nandrin et Florennes : la consommation d’eau du robinet. L’étude a mis en lumière que les personnes ayant déclaré consommer de l’eau du robinet avant l’année 2023 présentaient des taux de PFAS significativement plus élevés que celles qui ne l’avaient pas fait. Cette découverte souligne l'importance de la qualité de l'eau potable comme facteur essentiel de l'exposition humaine aux PFAS. L'étude a aussi pointé d'autres sources de contamination telles que la consommation d'œufs provenant de poulaillers domestiques. Les personnes consommant des œufs de leurs propres poules affichaient également des concentrations accrues de PFAS, suggérant une contamination via l'alimentation des volailles et, par conséquent, des œufs. L'étude a révélé d'autres sources d'exposition, bien que moins significatives, telles que le contact avec certains vêtements, les ustensiles de cuisine recouverts de téflon et l’utilisation de produits cosmétiques. De plus, des variations notables ont été observées en fonction de l’âge et du sexe. Les concentrations de PFAS étaient généralement plus élevées chez les personnes âgées, ainsi que chez les hommes par rapport aux femmes. Cependant, une note positive émerge des conclusions : les experts estiment que l’eau du robinet ne représente plus une source majeure de contamination depuis 2023, ce qui témoigne des efforts déployés pour améliorer la qualité de l’eau. Ingrid Ruthy, chargée de projet à la cellule environnement-santé de l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), a déclaré : "Pour l’eau, on peut dire que ce n’est probablement plus une des causes internes importantes de l’exposition au PFAS". Yves Coppieters, Ministre wallon de la Santé et de l'Environnement, a souligné l'importance de la diversification alimentaire, en préconisant d'éviter une consommation constante de produits issus d'un même environnement pour réduire les risques de contamination. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux identifier l'ensemble des sources de pollution et évaluer leur impact sur la santé humaine





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