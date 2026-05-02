Phénomène Lumineux en Belgique : Une Fusée SpaceX et des Satellites Starlink en Cause

De nombreux Belges ont observé une étrange lumière dans le ciel vendredi soir. L'explication est une combinaison de la désintégration d'une fusée SpaceX et du déploiement de satellites Starlink, soulignant l'impact croissant des activités spatiales sur notre ciel nocturne.

Plusieurs habitants de la Belgique ont signalé avoir observé un phénomène lumineux inhabituel dans le ciel vendredi soir vers 22h00. Les témoignages décrivent une lumière vive, parfois suivie d'une traînée lumineuse, suscitant des interrogations quant à sa nature.

Certains ont évoqué la possibilité d'une météorite, tandis que d'autres ont pensé à des satellites Starlink, devenus de plus en plus fréquents dans le ciel nocturne. Cependant, le physicien Francesco Lo Bue a apporté une explication plus précise : il s'agirait de la désintégration du dernier étage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, accompagnée du déploiement d'une vingtaine de satellites Starlink.

Les observations ont été rapportées depuis différentes régions du pays, notamment dans les provinces de Namur, de Liège et du Hainaut, ainsi qu'à proximité de Bruxelles. Des témoins de Coutisse à Andenne, de Burdinne à Salzinnes, de Chiny à Chapelle-lez-Herlaimont, et même à Woluwe-Saint-Pierre et Grâce-Hollogne, ont partagé leurs expériences. Le phénomène a également été visible jusqu'en Italie et en Suisse, selon le physicien.

La Société astronomique de Liège a confirmé l'explication, précisant que la fusée Falcon 9 avait décollé de Cap Canaveral le 1er mai 2026 à 20h06 (heure belge) pour déployer 29 satellites Starlink. Chaque satellite pèse 500 kilos et mesure 10 mètres, et a été placé en orbite à environ 500 km d'altitude. Ce phénomène illustre une transformation profonde de notre ciel, de plus en plus marqué par les activités humaines et technologiques spatiales.

Avec près de 12 000 satellites déjà en orbite et des projets d'en envoyer jusqu'à 42 000, voire un million selon Elon Musk, l'avenir du ciel nocturne suscite des inquiétudes. Le physicien Francesco Lo Bue déplore l'absence de législation régissant ces lancements et la pollution spatiale qu'ils engendrent. Il souligne que le ciel est en train de disparaître, remplacé par des traces d'activités technologiques et économiques





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