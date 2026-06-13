Philippe Geluck abandonne le projet du Musée du Chat

Philippe Geluck, le dessinateur bruxellois connu pour son œuvre sur le chat, a annoncé vouloir abandonner le projet du Musée du Chat. Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès souhaite poursuivre le projet malgré les difficultés financières et les polémiques. La Région bruxelloise et Philippe Geluck ont conclu un accord en 2015 pour ouvrir le Musée du Chat et du dessin d’humour, mais le projet a été reporté plusieurs fois.

Après plusieurs années de reports et une explosion des coûts , le dessinateur Philippe Geluck annonce vouloir abandonner le projet du Musée du Chat. Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès veut tout de même aller au bout du projet.

La Région bruxelloise et Philippe Geluck ont conclu en 2015 un accord en vue d’ouvrir le Musée du Chat et du dessin d’humour. Après plusieurs reports et une facture d’aménagement qui a doublé pour son ASBL, le dessinateur exprime désormais son souhait d’arrêter le projet, selon des informations de plusieurs médias. En avril 2023, le Musée du Chat, dédié à l’emblématique félin imaginé par le dessinateur bruxellois, recevait enfin son permis d’urbanisme.

Trois ans plus tard, ce projet commencé en 2014 n’a toujours pas vu le jour. Et le dessinateur s’apprête à signer l’acte de divorce. Selon différents médias, Philippe Geluck (72 ans) a pris contact avec le gouvernement bruxellois en vue de se retirer d’un projet qui avait, par ailleurs, fait l’objet de plusieurs polémiques depuis son lancement.

« Je suis effectivement en discussion pour trouver une solution en vue de me retirer du projet », a confirmé le dessinateur. « C’est une décision terrible pour moi, car je travaille depuis douze ans sur ce dossier avec mes équipes.

Cependant, je suis censé financer une série d’aménagements intérieurs (... ). Les prix ont doublé en dix ans et ce n’est plus possible pour moi. C’est intenable.

» « J’ai hérité de ce dossier, mais je compte bien le faire aboutir pour faire rayonner Bruxelles, sans aucun surcoût pour les Bruxellois. Avec ou sans Philippe Geluck, il y aura un musée de premier plan », assure Boris Dilliès (MR), ministre-président bruxellois.

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