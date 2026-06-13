Philippe Geluck se retire du Musée du Chat à Bruxelles

Le dessinateur déçu par le retard et les coûts du projet, il choisit de se retirer en utilisant la clause de sortie prévue dans la convention.

Philippe Geluck déçu par le retard du Musée du Chat à Bruxelles , il se retire du projet. Le dessinateur avait annoncé la création de ce musée en 2014 avec le Ministre-Président Rudi Vervoort.

Après 12 ans de travaux, les chantiers ont explosé en prix et Geluck ne peut plus assumer les coûts estimés. Il a choisi de se retirer du projet en utilisant la clause de sortie prévue dans la convention avec la Région bruxelloise. Geluck avait prévu de livrer le bâtiment en 2019, mais la date a été reportée plusieurs fois. Il est désormais prévu pour 2029.

Le dessinateur regrette que la Région n'ait pas trouvé de solution pour financer les aménagements intérieurs, qui coûtent 7 millions d'euros. Il espère que le bâtiment sera utilisé par d'autres projets et a proposé deux pistes de remplacement. Geluck a toujours voulu maintenir le musée à Bruxelles, car c'est son pays natal et il veut rendre une chance artistique à ses concitoyens. Il espère trouver une solution pour offrir quelque chose aux Bruxellois et à son pays.

Le dessinateur a déjà reçu des propositions de faire le musée dans d'autres villes, mais il a toujours refusé





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