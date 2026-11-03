Philippe Jaenada remporte le Prix Goncourt pour son roman historique

L'auteur Philippe Jaenada est officiellement désigné lauréat du Prix Goncourt 2025. Son œuvre couronnée met en lumière une victime oubliée de l'histoire judiciaire française.

Le romancier Philippe Jaenada a été officiellement désigné lauréat du Prix Goncourt 2025. Cette distinction majeure a été attribuée lors d'une délibération intense réunissant les neuf membres de l' Académie Goncourt au sein du prestigieux Restaurant Drouant à Paris. L'annonce du nom du vainqueur a été faite par Philippe Claudel, membre de l'académie, qui a souligné la portée sociale et historique de l'œuvre couronnée. Ce livre, devenu depuis un immense succès de librairie, se distingue par sa capacité à redonner une voix à une figure historique longtemps ignorée.

Décompte des voix et victoire de Jaenada

Le processus de vote a été serré mais a permis à Philippe Jaenada de s'imposer avec une majorité significative. Les neuf membres de l'Académie ont accordé six voix à l'auteur de L'Anomalie contre trois voix à son concurrent direct, Yannick Haenel. Cette victoire consacre une écriture qui a su conquérir un lectorat fidèle à travers des romans d'envergure traitant de dossiers criminels complexes, publiés aux éditions Denoël. Jaenada succède ainsi à Laurent Mauvignier, qui avait remporté le Goncourt en 2025 avec son ouvrage intitulé La Maison Vide. La tension était palpable au restaurant Drouant, lieu traditionnel de l'annonce, avant que la nouvelle ne se répande dans le milieu littéraire.

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Contexte du prix et rejet d'autres œuvres

L'attribution du prix s'inscrit dans un contexte particulier marqué par des débats sur l'intégrité des candidatures. Contrairement à d'autres années, aucune polémique majeure n'a éclaté concernant l'œuvre gagnante, bien que le jury ait dû faire face à des rejets préalables. L'ouvrage C'était ça ou mourir, présenté comme l'un des favoris avant la sélection finale, a été retiré de la sélection du Goncourt. Il a également été éliminé des autres prix littéraires en raison de soupçons de recours à l'intelligence artificielle. Cette décision a contribué à focaliser les débats et les voix des académiciens sur les autres titres en lice, consolidant la position de Jaenada.

Focus thématique sur l'invisibilisation des victimes

L'œuvre primée se concentre sur la révélation d'une histoire sombre et d'une injustice passée. Philippe Claudel a déclaré après avoir dévoilé le nom du lauréat : Il rend visible une femme qui a été invisibilisée, une victime, une jeune victime dont la police ne s'est pas trop préoccupée. Cette affirmation souligne la dimension investigative et humaine du roman. L'auteur utilise la littérature comme un outil de résurrection historique, permettant au public de découvrir les coulisses d'une affaire judiciaire qui avait été négligée par les autorités de l'époque. Ce choix thématique résonne fortement avec l'actualité et l'intérêt croissant pour la révision de l'histoire judiciaire.

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Réactions et impacts commerciaux pour l'auteur

La récompense ouvre une nouvelle ère pour Philippe Jaenada, lui offrant une visibilité accrue et une validation critique sans précédent. Le lauréat a exprimé sa joie lors de son arrivée au Restaurant Drouant, commentant : Quand on obtient un prix littéraire, c'est formidable, c'est la joie. Il a ajouté que ce prix constitue un des moyens importants de faire connaître son livre, de vendre des livres et d'avoir des lecteurs. Cette reconnaissance garantit une diffusion massive de son œuvre, transformant un roman à tirage limité potentiel en un phénomène culturel national. Les ventes ont déjà débuté leur ascension, confirmant le pouvoir du label Goncourt pour propulser les ouvrages dans le grand public.

Héritage littéraire et suite de la saison

Cette victoire s'ajoute à une carrière déjà bien établie pour Philippe Jaenada, qui avait fait ses preuves avec Minuit sur l'Odéon, un autre roman fleuve centré sur une affaire criminelle majeure. En succédant à Laurent Mauvignier, l'auteur intègre une liste prestigieuse de lauréats dont les noms marquent l'histoire de la littérature française contemporaine. La décision de l'Académie montre une orientation claire vers des récits ancrés dans la réalité sociale et historique, privilégiant le travail d'investigation littéraire. L'année 2025 s'achève ainsi sur une note de reconnaissance pour un auteur qui a su captiver le public tout en soulevant des questions éthiques et judiciaires pertinentes.