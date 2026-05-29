Philippe Muyters ne sera pas candidat pour le poste de dirigeant de Belfius

Le leader flamand de la fraction Philippe Muyters (N-VA) n'est pas candidat pour le poste de dirigeant dans le conseil d'administration de Belfius.

Le leader flamand de la fraction Philippe Muyters ( N-VA ) n'est pas candidat pour le poste de dirigeant dans le conseil d'administration de Belfius . Il a confirmé cela à VRT NWS.

Même s'il disait y être allé de son propre chef, il affirme vouloir éviter toute apparence de partialité. En fin février, son parti l'avait avancé comme candidat pour le poste de Belfius, mais des critiques ont éclaté car il aurait combiné cette fonction avec celle de député flamand.

"Les semaines précédentes, j'ai travaillé sans relâche pour me préparer en profondeur à la procédure pour un mandat en tant que dirigeant de Belfius", a déclaré Muyters. "En même temps, j'ai réfléchi à l'attente qui pèse aujourd'hui sur le bon gouvernement. Elle est, à juste titre, très élevée. Puisque Belfius est une banque d'État avec un rôle social important, chaque dirigeant doit être au-dessus de tout soupçon.

Pas seulement en fait, mais également dans la perception.

", a-t-il ajouté. La conclusion est claire.

"Pour moi, il est devenu de plus en plus évident que cette ligne de démarcation est difficile à concilier avec un mandat en cours. Même lorsque vous y prenez soin avec la plus grande attention, je veux éviter toute apparence de partialité.

", a-t-il déclaré. Il trouvait encore que le poste de Belfius était "parfaitement" compatible avec le travail parlementaire. Il avait également balayé les inquiétudes potentielles concernant le plan financier. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de choisir les sources que vous voyez en premier lorsque vous effectuez une recherche. Ainsi, vous n'aurez jamais plus le dernier nouveau de VRT NWS





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