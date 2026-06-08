Philippines: Powerful 7.8 Magnitude Earthquake Causes Deaths and Damage

A powerful 7.8 magnitude earthquake struck the southern Philippines on Friday, resulting in at least eight deaths, four injuries, and significant material damage. The earthquake triggered a tsunami alert, which was later lifted after several hours. The Philippines and Indonesia issued evacuation orders for coastal areas due to the potential tsunami threat.

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines vendredi, faisant au moins huit morts, quatre blessés et provoquant d'importants dégâts matériels.

Les autorités philippines et indonésiennes ont déclenché une alerte au tsunami et ordonné l'évacuation de certaines zones côtières par mesure de précaution. Un puissant séisme de magnitude 7,8 a fait au moins huit morts et provoqué l'effondrement de bâtiments dans le sud des Philippines, déclenchant une alerte au tsunami dans le Pacifique, levée quelques heures après.

Les autorités des Philippines et de l'Indonésie ont appelé les habitants des régions côtières à évacuer vers des zones plus élevées après la secousse dont l'épicentre se situe à quelque 24 km au large de la province de Sarangani de l'île de Mindanao. Le séisme s'est produit à 07H37 (23H37 GMT), a rapporté l'institut géologique américain USGS. Sa profondeur a été réévaluée à 55 km.

Le séisme a fait au moins un mort, quatre blessés et causé d'importants dégâts matériels dans le sud des Philippines, a indiqué la police selon un bilan préliminaire. Des vidéos publiées sur Facebook, authentifiées par l'AFP, montrent un centre commercial abritant un fast-food de la chaîne Jollibee s'effondrer dans la province de General Santos, tandis qu'un bâtiment sur le campus d'une école locale s'est écroulé ailleurs.

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique PTWC, basé à Hawaï, a averti que des vagues de tsunami étaient possibles dans les trois prochaines heures le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon. Selon le PTWC, des vagues de 1 à 3 mètres au-dessus du niveau de la marée sont possibles sur les côtes des Philippines et de 0,3 à 1 mètre pour l'Indonésie et la Malaisie.

L'alerte 'a été levée' quatre heures et demie après son émission, selon le site de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG). Le président philippin Ferdinand Marcos a suspendu les cours dans les zones affectées de Mindanao et a appelé les habitants des zones côtières à évacuer immédiatement.

'Mettez-vous à l'abri sur un terrain plus élevé dès maintenant. N'attendez pas', a-t-il déclaré.

'Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous'. En Indonésie voisine, l'agence de gestion des catastrophes a émis un ordre d'évacuation dans plusieurs zones des Célèbes, dans le nord de l'archipel, pour risque de tsunami. L'agence météorologique japonaise (JMA) a émis de son côté un avis de tsunami le long de sa côte Pacifique, des îles septentrionales d'Okinawa jusqu'à l'est de Tokyo.

Les vagues attendues au Japon devraient atteindre les côtes vers 11H30 locales (02H30 GMT) et ne pas dépasser 1 mètre. Les Philippines subissent quotidiennement des tremblements de terre. En octobre 2025, un puissant séisme avait frappé le centre de l'archipel d'Asie du Sud-Est, faisant 76 morts, selon un dernier bilan





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