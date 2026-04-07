Phishing en Forte Hausse : L'Hameçonnage Explose et Menace les Belges

Le nombre de tentatives d'hameçonnage en Belgique a presque doublé en début d'année, selon le Centre pour la cybersécurité. L'augmentation est due à une plus grande sensibilisation mais surtout à des techniques de plus en plus sophistiquées, notamment grâce à l'intelligence artificielle.

Qui n'a jamais été confronté à une tentative d' hameçonnage ? Ce fléau numérique, qui vise à subtiliser des informations personnelles ou financières, est en constante évolution et les chiffres alarmants révèlent une recrudescence significative. Les derniers rapports du Centre pour la Cyber sécurité en Belgique, corroborés par les médias De Tijd et l'Echo, mettent en lumière une augmentation spectaculaire des signalements de phishing depuis le début de cette année.

L'accroissement est tel que le nombre de signalements quotidiens a presque doublé, passant de 25 000 à 27 000 en 2025 à environ 42 000 dans les premiers mois de 2026. Cette hausse vertigineuse démontre l'ampleur du problème et la nécessité de renforcer la vigilance collective. Les citoyens signalent ces tentatives via l'adresse suspect@safeonweb.be, un canal essentiel pour collecter des données et analyser les stratégies des cybercriminels. Cette plateforme permet d'identifier les nouvelles tendances et d'informer la population sur les risques encourus.\Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation inquiétante. D'une part, une sensibilisation accrue du public à ce type d'arnaques conduit à une augmentation des signalements. D'autre part, les cybercriminels affinent leurs techniques et multiplient les attaques. L'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans cette évolution, en facilitant l'automatisation et l'accès à ces outils malveillants pour un plus grand nombre de personnes. Les arnaques par phishing sont lucratives, comme l'atteste le montant de 49 millions d'euros détournés en 2024, selon les statistiques de Febelfin, la fédération du secteur financier belge. Les techniques utilisées sont variées, allant des emails et SMS frauduleux aux appels téléphoniques et QR codes malicieux. Les criminels exploitent les peurs et les besoins des individus pour les manipuler et les inciter à révéler leurs données personnelles ou à effectuer des transactions frauduleuses. Les scénarios sont de plus en plus sophistiqués et les messages de plus en plus crédibles, ce qui rend la détection difficile pour les non-initiés.\Les vecteurs d'attaque sont multiples. Les emails et les SMS restent les canaux privilégiés, avec des liens menant vers des sites frauduleux imitant des institutions ou des entreprises légitimes. Le vishing, ou les appels téléphoniques frauduleux, prend également de l'ampleur, avec des appels se faisant passer pour des banques ou des services publics. Le smishing, ou les arnaques par SMS, utilise des messages trompeurs pour extorquer de l'argent ou des informations. Le quishing, qui utilise des codes QR pour rediriger vers des sites malveillants, est également en augmentation. Les cybercriminels s'adaptent aux événements et aux préoccupations du moment. La réforme des pensions et la crise énergétique sont des sujets d'actualité que les fraudeurs utilisent pour cibler leurs victimes. Ils se font passer pour des organismes officiels ou proposent des offres alléchantes pour attirer l'attention des individus et les inciter à cliquer sur des liens suspects ou à divulguer leurs informations personnelles. Il est donc crucial de rester vigilant face à ces menaces et de prendre des mesures pour protéger ses données





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