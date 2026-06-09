Phishingaanval op Vlaamse hotels: Nearly 100 hotels targeted by phishing attack, causing delays, reputational damage, and guest complaints

A phishing attack targeting nearly 100 hotels in Flanders resulted in delays, reputational damage, and guest complaints. Hotel guests received messages containing correct reservation details, which were then redirected to a fake payment page to steal their payment information. The sector organization, Horeca Vlaanderen, alerted the minister of Consumer Affairs, Rob Beenders, and provided practical recommendations to the hotels to mitigate the impact of the attack.

Bijna 100 Vlaamse hotels werden afgelopen week getroffen door een phishingaanval. Hotelgasten ontvingen berichten via WhatsApp of andere communicatiekanalen waarin correcte reserveringsgegevens werden vermeld, gevolgd door een valse betaalpagina om betalingsgegevens te stelen.

Horeca Vlaanderen meldde de problematiek bij minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Bijna 100 hotels kregen meldingen binnen van getroffen hotels, waarvan meer dan een derde meer dan 25 meldingen ontvingen van klanten over verdachte berichten. De impact is voelbaar op de dagelijkse werking van de hotels, met tijdsverlies op het personeel, reputatieschade en klachten van gasten. Horeca Vlaanderen bezorgde de hotels praktische aanbevelingen en richtlijnen over maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Hotelgasten worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn bij verdachte communicatie rond betalingen of reserveringen en om direct contact op te nemen met het hotel bij twijfel





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