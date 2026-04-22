Pidcock triomphe à Arco après une chute collective et une échappée audacieuse

Tom Pidcock remporte la 3ème étape du Tour du Trentin après une chute impliquant de nombreux coureurs et une échappée de Sam Oomen et Darren Rafferty. Simone Pellizzari conserve le maillot de leader avec une faible avance.

La 3ème étape du Tour du Trentin a été marquée par un incident spectaculaire impliquant une chute massive impliquant une trentaine de coureurs, survenue après seulement quelques kilomètres de course.

Cet événement a nécessité une neutralisation de la course pendant une période significative, permettant aux équipes médicales de prendre en charge les coureurs touchés et de rétablir un déroulement sécurisé de l'épreuve. Malgré ce contretemps initial, la course a repris de plus belle, offrant un spectacle captivant aux amateurs de cyclisme.

L'ascension du Passo Castrin, la première difficulté significative du jour, a été le théâtre d'une attaque audacieuse menée par le Néerlandais Sam Oomen de l'équipe Lidl-Trek et l'Irlandais Darren Rafferty de EF Education-EasyPost. Ces deux coureurs ont rapidement pris la tête, démontrant une excellente collaboration et une détermination sans faille. Ils ont maintenu un rythme soutenu, profitant de la pente pour creuser l'écart sur le peloton principal.

Leur avance s'est consolidée au fil des kilomètres, atteignant une quinzaine de secondes sur le groupe des favoris après avoir franchi l'ascension de Tenno, située à 16 kilomètres de l'arrivée. Cependant, l'effort combiné du peloton, mené par les équipes des principaux prétendants à la victoire, a fini par porter ses fruits. Les deux échappés ont été rattrapés à seulement 3 kilomètres de la ligne d'arrivée, laissant présager un sprint massif pour la victoire.

L'arrivée à Arco a été le théâtre d'un sprint palpitant, où une quarantaine de coureurs se sont disputé la victoire. Dans un final haletant, le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) s'est révélé le plus rapide, décrochant ainsi son 13ème succès professionnel et son troisième de la saison. Cette victoire est d'autant plus significative qu'elle constitue une revanche pour Pidcock, qui avait été privé de la victoire lors de la première étape par l'Italien Tommaso Dati (UKYO).

Dati, qui avait surpris le peloton en remportant la première étape, a dû se contenter d'une place d'honneur aujourd'hui. Le podium a été complété par le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers), qui confirme sa bonne forme et ses ambitions pour cette course. Bernal a devancé l'Italien Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) et le Russe Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), démontrant sa capacité à se maintenir parmi les meilleurs.

En ce qui concerne le classement général, le leader actuel, l'Italien Simone Pellizzari, conserve son maillot de leader avec une avance de seulement 4 secondes sur le Néerlandais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). Bernal effectue une belle remontée au classement, grimpant à la troisième place à 6 secondes de Pellizzari, à égalité avec l'Italien Mattia Gaffuri (Picnic PostNL). Vlasov se positionne à la cinquième place, à 10 secondes du leader.

La 4ème étape du Tour du Trentin, prévue ce jeudi, reliera Arco à Trente sur une distance de 167,8 kilomètres. Cette étape promet d'être exigeante, avec des profils variés qui mettront à l'épreuve l'endurance et la capacité d'adaptation des coureurs. Les organisateurs ont tracé un parcours qui favorise à la fois les sprinteurs et les grimpeurs, ce qui laisse présager une course ouverte et imprévisible.

La 49ème édition de cette prestigieuse épreuve, anciennement connue sous le nom de Tour du Trentin jusqu'en 2016, atteindra son point culminant vendredi à Bolzano, où l'on découvrira le successeur de l'Australien Michael Storer, vainqueur de l'édition précédente. La lutte pour la victoire finale s'annonce intense, avec plusieurs coureurs capables de prétendre au maillot de leader. Les écarts au classement général sont minimes, ce qui signifie que chaque étape pourrait être décisive.

Les équipes devront élaborer des stratégies astucieuses et faire preuve de cohésion pour maximiser leurs chances de succès. Le public est invité à se mobiliser le long du parcours pour encourager les coureurs et vivre pleinement la passion du cyclisme





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