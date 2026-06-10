Pierre-Edouard Stérin, un milliardaire français, finance un projet secret pour peser sur le cours des choses en France

Pierre-Edouard Stérin, un milliardaire français, a financé un projet secret appelé Périclès qui vise à peser sur le cours des choses en France. Le projet a pour ambition de sceller une alliance avec le Rassemblement national pour aider le parti d'extrême droite à remporter 300 mairies aux élections municipales de 2026.

Pierre-Edouard Stérin , un milliardaire français, est à la tête d'un patrimoine estimé à 1,4 milliard d'euros. Il est considéré comme un exilé fiscal, car il a quitté la France en 2012 pour s'installer en Belgique, où il bénéficie d'une fiscalité plus favorable.

Son objectif n'est pas de déployer ses activités économiques en Belgique, mais de profiter de la fiscalité locale pour réduire son impôt en France. Cependant, il a révélé avoir financé un projet secret appelé Périclès, qui vise à peser sur le cours des choses en France. Ce projet a pour ambition de sceller une alliance avec le Rassemblement national pour aider le parti d'extrême droite à remporter 300 mairies aux élections municipales de 2026.

Le projet Périclès prévoit de dépenser 150 millions d'euros sur dix ans pour financer des projets qui devraient permettre d'atteindre ses objectifs politiques. Parmi ces projets, on retrouve notamment l'Institut de Formation Politique (IFP), une école privée qui forme chaque année 1500 jeunes et propose des modules animés par des acteurs issus de la galaxie de l'extrême droite en France.

Le projet Périclès mentionne également le nom d'Aymeric de Lamotte, un ancien conseiller communal MR à Woluwe St Pierre qui a rejoint la Liste Destexhe et est aujourd'hui le codirecteur de l'Institut Thomas More, un groupe de réflexion franco-belge considéré comme libéral conservateur mais accusé d'être d'extrême droite. Aymeric de Lamotte est également le directeur du collectif d'avocat Justitia, très actif dans la lutte contre l'islamisme et l'immigration.

Le projet Périclès liste encore une série de personnalités politiques de droite et d'extrême droite que le milliardaire souhaite approcher en vue d'organiser l'union des droites. Cependant, Pierre-Edouard Stérin refuse de se qualifier d'extrême droite en public, affirmant qu'il se situe au centre de la droite.

Il a déclaré dans une interview au New York Times qu'il était en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois, ce qui le rendrait plus à droite que l'extrême droite. Pour Pierre Mathiot, politologue à Sciences Po Lille, il n'y a que peu de doutes au sujet de la position occupée par le milliardaire sur l'échiquier politique français.

Pierre-Edouard Stérin s'affirme comme appartenant à la branche la plus ancienne de l'extrême droite française, la branche réactionnaire proche du catholicisme traditionaliste qui s'est structurée dans la négation des acquis de la Révolution française. Il affiche effectivement des positions proches du catholicisme traditionnel, comme une opposition farouche à l'avortement et au mariage homosexuel, par exemple





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