L'ancien bourgmestre d'Aalter, Pieter De Crem, fait l'objet d'une instruction judiciaire pour discrimination après sa démission suite aux révélations de Pano.

L'ancien bourgmestre d' Aalter, Pieter De Crem, est désormais officiellement placé sous la direction d'un juge d'instruction. Cette mesure découle d'une plainte avec constitution de partie civile déposée suite à une politique communale jugée discriminatoire. L'enquête préliminaire précédente a été transformée, marquant une escalade significative dans le traitement juridique de cette affaire.

Transformation de l'enquête et rôle du juge

Cette transformation juridique intervient à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile concernant la politique menée par Pieter De Crem. Selon les rapports de HLN, l'affaire est passée d'une enquête préliminaire, dirigée par le procureur du Roi, à une instruction judiciaire. Cette nouvelle phase place l'affaire sous l'autorité directe d'un juge d'instruction, une figure centrale capable d'utiliser des pouvoirs coercitifs accrus.

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Origine des révélations et démission

L'affaire a pris une tournure décisive en mars 2025. À cette date, l'émission " Pano " de la VRT a diffusé un reportage exposant les pratiques d'inscription de la commune. Les révélations indiquaient que les résidents sans nationalité belge attendaient en moyenne neuf fois plus longtemps que les citoyens belges pour s'inscrire dans la commune.

Bilan accablant de l'audit de Vlaanderen

Après la diffusion du reportage, Audit Vlaanderen a mené une enquête approfondie au sein même de l'administration communale. Pendant plusieurs semaines, des enquêteurs ont travaillé sur place pour vérifier ces allégations. Les conclusions de cet audit se sont révélées accablantes, conduisant Pieter De Crem à démissionner. Il a transmis son écharpe à l'échevin Mathias Van de Walle, mettant ainsi fin à son mandat local.

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Pouvoirs du juge et suite de la procédure

La différence entre les deux procédures est importante juridiquement. Le juge d'instruction peut ordonner des mesures coercitives comme des perquisitions, des écoutes téléphoniques ou une détention préventive. Contrairement au procureur, ses pouvoirs d'investigation sont plus étendus. L'identité de la partie civile qui a initié cette demande reste inconnue pour le public et les médias.

Implications futures pour l'ancien bourgmestre

L'enquête est toujours en cours et se poursuit sous la supervision stricte du magistrat instructeur. La chambre du conseil devra, à terme, déterminer si l'ancien bourgmestre doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les mesures actuelles témoignent de la gravité des accusations portées contre Pieter De Crem concernant la gestion discriminatoire des inscriptions communales.